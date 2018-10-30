Условно свободен: В Волгограде сотрудник УФСИН задержан при получении взятки от заключенного

Борьба с коррупцией 30.10.2018 10:48
2503 5
30.10.2018 10:48
Сотрудник колонии-поселения №3 задержан с поличным при получении 200 тысяч рублей от заключенного. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное с использованием своего должностного положения).
По данным следствия, в январе текущего года подозреваемый в ходе разговора с 28-летним мошенником, осужденным районным судом города Астрахани к 1 году и 4 месяцам колонии-поселения, предложил свои услуги – за 200 тысяч рублей решить вопрос об условно-досрочном освобождении. Спустя несколько месяцев сотрудник УФСИН вновь напомнил заключенному о своем предложении, в очередной раз оговорив с ним сумму незаконного денежного вознаграждения. Мужчина согласился и 25 октября 2018 года передал оперуполномоченному деньги, но встреча и факт совершения коррупционного преступления происходили под контролем сотрудников УФСБ России по Волгоградской области и службы собственной безопасности регионального УФСИН. При получении денежных средств оборотень в погонах был задержан.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Свою вину в содеянном подозреваемый уже полностью признал. Установлено, что предпринимать каких-либо мер по выполнению своего обещание он не намеревался, а деньгами планировал распорядиться по собственному усмотрению. Расследование уголовного дела продолжается.
Реклама
Популярное по теме
18.10.2018 09:37
5769 12
29.10.2018 16:55
4038 13
30.10.2018 10:48
2504 5
В Волгоградской области экс-начальнику службы судебных приставов дали 9 лет колонии29.10.2018 16:55
Борьба с коррупцией 29.10.2018 16:55
4038 13 Обсудить
В Центре гигиены и эпидемиологии Волгоградской области наказали 33 сотрудника18.10.2018 11:49
Борьба с коррупцией 18.10.2018 11:49
11087 8 Обсудить
В Волгоградской области теще чиновника пришлось покинуть «теплое местечко»18.10.2018 09:37
Борьба с коррупцией 18.10.2018 09:37
5769 12 Обсудить
В Волгоградской области работников аппарата мировых судей протестируют на знание антикоррупционных законов09.10.2018 16:56
Борьба с коррупцией 09.10.2018 16:56
8467 19 Обсудить
Волгоградским родителям пояснили, как распознать коррупционеров в детсаду или школе07.10.2018 10:20
Борьба с коррупцией 07.10.2018 10:20
8410 0 Обсудить
Жена осужденного за растрату депутата Волжской гордумы не пошла за мужем17.08.2018 14:34
Борьба с коррупцией 17.08.2018 14:34
48850 5 Обсудить
В Волгограде задержан сотрудник центра занятости при получении взятки за оформление досрочной пенсии (ВИДЕО)16.08.2018 14:50
Борьба с коррупцией 16.08.2018 14:50
11559 25 Обсудить
В Волгограде бывшего следователя будут судить за взятку в миллион рублей15.08.2018 15:35
Борьба с коррупцией 15.08.2018 15:35
7740 10 Обсудить
В Волгограде экс-полицейский идет под суд за торговлю водительскими правами13.08.2018 17:34
Борьба с коррупцией 13.08.2018 17:34
9937 9 Обсудить
В Волгоградской области почти 300 депутатов "забыли" о миллионах, земле и машинах13.08.2018 15:56
Борьба с коррупцией 13.08.2018 15:56
10144 17 Обсудить
В Волгограде две управляющие компании оштрафовали на миллион рублей за подкуп ревизора09.08.2018 13:11
Борьба с коррупцией 09.08.2018 13:11
10017 12 Обсудить
Ничего святого: В Волгоградской области экс-замначальника колонии судят за обман прихожан07.08.2018 16:25
Борьба с коррупцией 07.08.2018 16:25
6651 3 Обсудить
В Волгоградской области будут судить водителя за "подкуп" начальника райотдела ГИБДД07.08.2018 11:55
Борьба с коррупцией 07.08.2018 11:55
4275 7 Обсудить
В Волгограде осужденный за взятку профессор просит отменить приговор25.07.2018 15:04
Борьба с коррупцией 25.07.2018 15:04
23204 10 Обсудить
В Волгограде экс-инспектор ФСИН за взятки разрешал "гулять" домашним арестантам25.07.2018 13:14
Борьба с коррупцией 25.07.2018 13:14
4866 2 Обсудить
Реклама