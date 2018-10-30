Условно свободен: В Волгограде сотрудник УФСИН задержан при получении взятки от заключенного





Сотрудник колонии-поселения №3 задержан с поличным при получении 200 тысяч рублей от заключенного. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное с использованием своего должностного положения).

По данным следствия, в январе текущего года подозреваемый в ходе разговора с 28-летним мошенником, осужденным районным судом города Астрахани к 1 году и 4 месяцам колонии-поселения, предложил свои услуги – за 200 тысяч рублей решить вопрос об условно-досрочном освобождении. Спустя несколько месяцев сотрудник УФСИН вновь напомнил заключенному о своем предложении, в очередной раз оговорив с ним сумму незаконного денежного вознаграждения. Мужчина согласился и 25 октября 2018 года передал оперуполномоченному деньги, но встреча и факт совершения коррупционного преступления происходили под контролем сотрудников УФСБ России по Волгоградской области и службы собственной безопасности регионального УФСИН. При получении денежных средств оборотень в погонах был задержан.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Свою вину в содеянном подозреваемый уже полностью признал. Установлено, что предпринимать каких-либо мер по выполнению своего обещание он не намеревался, а деньгами планировал распорядиться по собственному усмотрению. Расследование уголовного дела продолжается.



