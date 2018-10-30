Сбил женщину и скрылся: в Волгограде разыскивают трусливого автолюбителя

Происшествия 30.10.2018 10:27
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30.10.2018 10:27
В Волгограде полиция разыскивает водителя, который накануне сбил на своей легковушке 58-летнюю женщину. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по региону, ДТП произошло напротив дома №53 по улице Рабоче-Крестьянской. При повороте с улицы Североморцев на продольную, водитель не уступил дорогу пенсионерке, которая переходила проезжую часть по «зебре» на зеленый сигнал светофора. Пешехода с ушибами доставили в больницу.
Всего за сутки произошло 9 автоаварий с тяжким последствиями, в которых 1 человек погиб, 11 получили травмы.
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