Сбил женщину и скрылся: в Волгограде разыскивают трусливого автолюбителя

В Волгограде полиция разыскивает водителя, который накануне сбил на своей легковушке 58-летнюю женщину. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по региону, ДТП произошло напротив дома №53 по улице Рабоче-Крестьянской. При повороте с улицы Североморцев на продольную, водитель не уступил дорогу пенсионерке, которая переходила проезжую часть по «зебре» на зеленый сигнал светофора. Пешехода с ушибами доставили в больницу.

Всего за сутки произошло 9 автоаварий с тяжким последствиями, в которых 1 человек погиб, 11 получили травмы.