В Волгоградской области жители платили за уличный свет





В Камышине жители многоквартирного дома №77 мкр. 4, сами того не подозревая, платили за освещение дворовой территории. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, работники управляющей организации подключили светильники наружного освещения к общедомовым электрическим сетям многоквартирного дома без получения согласия собственников помещений.

Между тем, согласно законодательству полномочиями по уличному освещению городских территорий наделены органы местного самоуправления, а указанные светильники находились в муниципальной собственности городского округа – город Камышин.Плата электроэнергии при освещении дворовой территории осуществлялась жителями многоквартирного дома в составе платы за электроэнергию на общедомовые нужды по показаниям прибора учета

По результатам проверки Камышинской городской прокуратурой руководителю управляющей организации внесено представление об устранении выявленных нарушений.

В настоящее время нарушения фактически устранены - светильники наружного освещения отключены от общедомовых сетей многоквартирного дома, а потребление электроэнергии на цели наружного освещения организовано от городских сетей.



