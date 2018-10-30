Общество

В Волгоградской области жители платили за уличный свет

Общество 30.10.2018 10:17
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30.10.2018 10:17


В Камышине жители многоквартирного дома №77 мкр. 4, сами того не подозревая, платили за освещение дворовой территории. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина,  работники управляющей организации подключили светильники наружного освещения к общедомовым электрическим сетям   многоквартирного дома без получения согласия собственников помещений.
Между тем, согласно законодательству полномочиями по уличному освещению городских территорий наделены органы местного самоуправления, а указанные светильники находились в муниципальной собственности городского округа – город Камышин.Плата электроэнергии при освещении дворовой территории осуществлялась жителями многоквартирного дома в составе платы за электроэнергию на общедомовые нужды по показаниям прибора учета
По результатам проверки Камышинской городской прокуратурой руководителю управляющей организации внесено представление об устранении выявленных нарушений.
В настоящее время нарушения фактически устранены - светильники наружного освещения отключены от общедомовых сетей многоквартирного дома, а потребление электроэнергии на цели наружного освещения организовано от городских сетей.

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