МЧС предупреждает: в Волгоградскую область приходит шквалистый ветер

Общество 30.10.2018 10:03
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30.10.2018 10:03
В ближайший час в Волгограде и области ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 м/с. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МЧС по области, прогноз сохраняется до конца сегодняшнего дня. Спасатели рекомендуют жителям региона при парковке машин выбирать места вдали от деревьев, рекламных щитов, а также слабо укрепленных конструкций; находясь на улице, обходить шаткие строения, не стоять под линиями электропередачи. В помещении рекомендовано плотно закрывать окна и форточки.
В случае возникновения опасной ситуации звоните по телефону пожарно-спасательной службы «101».
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