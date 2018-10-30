В Волгоградской области полицейским пришлось стрелять при задержании дерзкого автоугонщика





Нескучную ночь сотрудникам полиции обеспечил 22-летний житель Михайловки, угнавший отечественную легковушку седьмой модели. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по региону, машину, припаркованную на ночь возле частного дома, он украл у своего ровесника. Далеко уехать злоумышленник не успел – полицейские засекли его на одной из улиц города. Сдаваться преступник не собирался – ударил по газам, надеясь скрыться под покровом ночи. Однако навыками езды в экстремальных условиях молодой человек явно не владел, поскольку машина налетела на земляной вал, затем врезалась в световую опору и перевернулась. Парень попытался сбежать, но после предупредительного выстрела полицейским из пистолета, был схвачен.

В отношении нарушителя составлены административные протоколы по фактам невыполнения требования об остановке транспортного средства, возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем. Известно, что мужчина ранее судим.



