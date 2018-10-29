В Волгоградской области задержали убежавших из колонии заключенных

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Происшествия 29.10.2018 20:30
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29.10.2018 20:30
Задержаны осужденные, 10 дней назад совершившие побег с участка колонии-поселения в Волжском. Как стало известно ИА «Высота 102», двое заключенных были задержаны на территории Калачевского района сотрудниками районного отдела МВД. Они передвигались по лесополосе вдоль федеральной автодороги. Устанавливается, где все это время находились беглецы, а также их возможная причастность к совершенным преступлениям на территории Волжского, Волгограда и приграничных районов.
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