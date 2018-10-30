Общество

Эдита Новикова: «Событию обеспечен успех, если оно несет позитивный заряд и энергию добра»

Общество 30.10.2018 08:13 Реклама
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30.10.2018 08:13


Событию обеспечен успех, если оно несет позитивный заряд и энергию добра. Именно так считает директор «Агентства Больших Возможностей» Эдита Новикова, рассказывая о церемонии награждения победителей конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ», прошедшей в минувшую пятницу в волгоградском ДК «Царицын». 
 
В гостях – первые лица ПАО «ЛУЙКОЛ» и Волгоградской области - Президент Нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
В зале - неравнодушные и инициативные жители, представившие свои проекты в области экологии, спорта, культуры и молодежной политики.
 
А на сцене - яркие номера лучших вокальных и хореографических коллективов и самое главное – искренние поздравления победителям.
В Волгоградской области конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» проходит уже 14-ый  раз, но по количеству заявок этот год стал рекордным. Более 570-ти проектов были представлены на рассмотрение экспертной комиссии. 92 инициативы волгоградцев будут поддержаны грантами «ЛУКОЙЛа».
 
Вручение наград абсолютным победителям под аплодисменты всего зала. Здесь нет проигравших, каждый проект ориентирован не только на настоящее, но и на будущее. А это значит, что социально-культурной инфраструктурой, созданной жителями совместно с компанией «ЛУКОЙЛ», будут пользоваться во всей области.
«Духовность и культура», «Спорт», «Экология» и «Молодежные инициативы» - названия номинаций визуализируются на экране, а на сцене - уже счастливые победители с дипломами и неподдельным энтузиазмом!
В числе обладателей грантов – Червлёновская средняя школа с проектом новой спортивной площадки, организация «Первая ласточка» с проектом по озеленению города Фролово, Всероссийское общество «Спасение на водах» и еще множество организаций и идей, которым в этот день был дан старт.
Сюда приехали из Камышин и Фролово, Палассовского и Чернышевского районов - география инициатив – вся Волгоградская область, и благодарность организаторам – тоже всеобщая. На красивой сцене в свете софитов каждый, хоть немного стеснялся, но чувствовал себя настоящим победителем. 
 
«Мы старались использовать новые и самые современные приемы в режиссёрско-постановочной части церемонии награждения.  И, мне кажется, у нас получилось сделать настоящее шоу - с необычным контентом и новым подходом к привычному восприятию светодиодных экранов», - рассказала Эдита Новикова, директор «Агентства Больших Возможностей». 
В ходе всей программы – выступления лауреатов международных конкурсов и фестивалей – Государственного ансамбля Российского казачества «Казачий Курень», Станислава Малых, Татьяны Клименко и Михаила Реброва, а также Государственного ансамбля танца «Юг России» и хореографического ансамбля «Улыбка». И их концертные номера, как нельзя лучше, дополняют атмосферу праздника. Выбор артистов также не случаен – все солисты и коллективы – участники конкурса и будут поддержаны грантами «ЛУКОЙЛа».
 
И даже финальные аплодисменты – это отнюдь не финал торжественного события. Совсем скоро начнется реализация проектов-победителей, а 15-й конкурс ПАО «ЛУКОЙЛ» состоится уже в следующем году.
Агентство Больших Возможностей благодарит компанию «РИТЭК» и лично вице-президента компании «ЛУКОЙЛ» - генерального директора компании «РИТЭК» Николаева Николая Михайловича за оказанное доверие.

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