Общество

«Непривычно уходить с работы засветло»: волгоградцы оценили первый день жизни по новому времени

Общество 29.10.2018 18:22
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29.10.2018 18:22


Читатели ИА «Высота 102» поделились своими впечатлениями от проведенного по новому времени дня. Как рассказали волгоградцы, позвонившие в редакцию, пока они подмечают плюсы и минусы перевода стрелок часов на час вперед. «Утром приходится идти на работу в полной темноте», - рассказала сотрудница одного из коммунальных предприятий.  Разница в один час с Москвой с раннего утра напугала и другую волгоградку. «Обычно утром я включаю первый канал, смотрю программу «Доброе утро», чтобы проснуться быстрее, - рассказала женщина. – А тут включаю телевизор, а там идет другая передача. У меня началась паника – подумала, что неправильно накануне перевела стрелки. Потом, наконец, сообразила, что это - издержки перевода стрелок, мы теперь с Москвой не в одном времени». Некоторые волгоградцы жаловались на трудности пробуждения, связанные с тем, что накануне вечером они так и не заставили себя лечь пораньше, а утром, соответственно, тяжело было встать, так как продолжительность сна уменьшилась на один час. 
А вот работники одной рекламной компании признались, что им непривычно уходить с работы, когда на улице – еще светло. Переживают и поклонники сериалов. «Интересные фильмы идут после новостных программ, которые демонстрируются, соответственно, на час позже. Теперь придется не спать, чтобы дождаться фильма. Или ложиться спать, а потом смотреть в интернете», - признались горожане.  

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