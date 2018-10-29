Поджигатель машин в Волгограде поклялся больше не пить











В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: сюрприз для потомков от местных коммунистов, откровения поджигателя машин, неявка в суд лжеписателя, муки современной молодежи в ответ на вопрос о комсомоле.





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