Аналитика

Поджигатель машин в Волгограде поклялся больше не пить

Аналитика 29.10.2018 20:13
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29.10.2018 20:13




В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: сюрприз для потомков от местных коммунистов, откровения поджигателя машин, неявка в суд лжеписателя, муки современной молодежи в ответ на вопрос о комсомоле.  

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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