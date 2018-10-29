Расследования

Возмездие спустя 30 лет: В Волгоградской области судят убийцу пятерых человек

Расследования 29.10.2018 15:50
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29.10.2018 15:50


В Волгоградской области завершено расследование убийства пятерых человек, совершенное 30 лет назад. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СКР по региону, в Камышине Следственным отделом СУ СКР по области завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего мужчины. 
По данным следствия, в апреле 1985 года обвиняемый вместе с тремя своими братьями распивал спиртное. В какой-то момент один из родственников вспомнил о займе, который уже длительное время не возвращал  его знакомый. Компания решила «помочь» и направилась к должнику. Избив потерпевшего и перевернув весь его дом, они забрали найденные там 3,5 рубля и свитер мужчины.
Спустя два часа сообщники, вооружившись огнестрельным оружием, отправились в один из населенных пунктов Камышинского района, где планировали украсть машину и скрыться на ней в другом регионе. Помешать планам злоумышленников попытался дачный сторож, которого они избили до смерти, а затем спрятали тело в подвале одного из домиков СНТ. Следующей жертвой стал садовод, который отказался  отдавать свой мотоцикл. Также  от рук преступников погиб сторож песчаного карьера. С ним банда встретилась случайно по дороге. 
На первоначальном этапе расследования правоохранителям удалось установить всех фигурантов этих зверских преступлений, но одному из злоумышленников тогда удалось скрыться. Его поиски длились 32 года. Весной этого года его задержали под Ижевском.
В ходе расследования установлена причастность обвиняемого к совершению еще двух особо тяжких преступлений – убийству двух пенсионерок, совершенному  в конце марта 1983 года в Курской области с целью наживы.  
По прошествии более 30 лет мужчина вспомнил мельчайшие детали совершенных им тяжких преступлений, подробно рассказал об их обстоятельствах. 
В ходе допроса мужчина признался следователям, как всё это время скитался по России, регулярно менял места жительства. Жил обвиняемый по паспорту, полученному им законно, но по свидетельству о рождении давно умершего троюродного брата. За это время он даже успел три года отбыть в местах лишения свободы за кражу, совершенную им в Кировской области.

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