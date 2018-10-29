Экономика

Подлежит ликвидации: Центробанк намерен закрыть волгоградский банк «КОР»

Экономика 29.10.2018 16:13
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29.10.2018 16:13


Центральный банк  России подал заявление о принудительной ликвидации волгоградского АО «Акционерный коммерческий банк «КОР».  Заявление суд рассмотрит 14 ноября. Об этом говорится на официальном сайте арбитражного суда Волгоградской области.  Как ранее сообщало ИА «Высота 102» в материале «Банк экс-мэра Волгограда обвинили в отмывании доходов и лишили лицензии», по величине активов на 1 сентября кредитная организация занимала 390-е место в банковской системе РФ.  Кроме того, по данным Центробанка,  бизнес-модель КБ «КОР»  в значительной степени была ориентирована на обслуживание интересов его основного акционера и связанных лиц. Ссудная задолженность компаний, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами банка, составляла порядка 50% кредитного портфеля. Помимо этого во втором квартале 2018 г. резко возрос объем проводимых банком сомнительных транзитных операций.
Также в деятельности АО «АКБ «КОР» были  выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Как напоминает ИА «Высота 102», у истоков создания банка «КОР» стоял нынешний председатель комитета торговли и промышленности Волгоградской области Роман Беков. Затем кредитное учреждение перешло бывшему мэру Волгограда Евгению Ищенко. 

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