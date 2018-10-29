В Волгограде зарплату сторожа-пенсионера отстояли в суде





Центральный районный суд Волгограда удовлетворил иск прокуратуры, поданный в защиту трудовых прав 61-летнего бывшего сторожа строительной организации. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, с жалобой обратился сам работник. Выяснилось, что в ноябре 2017 года руководством организации с мужчиной был заключен срочный договор, который одновременно содержал нормы трудового договора и договора подряда. В феврале 2018 года при увольнении работника ему не были выплачены все причитающиеся средства по причине отсутствия актов приема-передачи выполненных работ.

Однако в силу того, что мужчина фактически работал сторожем, подобные акты не должны были составляться.

Прокурор Центрального района г.Волгограда обратился в суд в интересах бывшего работника с исковым заявлением об установлении факта именно трудовых правоотношений и взыскании с работодателя задолженности по заработной плате на основании норм трудового, а не гражданского законодательства.

Исполнение судебного решения, а также ход расследования уголовного дела по факту невыплаты заработной платы взяты прокуратурой Центрального района Волгограда на контроль.



