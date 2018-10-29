Аналитика

«Комсомольцы – это последователи комсомола»: молодежь Волгограда не знает, кем были их родители

Аналитика 29.10.2018 14:39
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29.10.2018 14:39

Сегодня в день 100-летней годовщины со дня образования ВЛКСМ – Всесоюзного Ленинского Коммунистического  Союза  Молодежи – журналисты ИА «Высота 102» вышли на улицы города и поинтересовались у молодых людей, знают ли они, кто такие комсомольцы. Вопрос поставил многих ребят и девушек в тупик. Впрочем, некоторые попытались все-таки дать варианты ответов, признавшись, каким сложным оказался для них этот вопрос. 



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