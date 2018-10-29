Экономика
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» находится в авангарде юнармейского движения

ООО «Газпром трансгаз Волгоград» и «Юнармия» подписали Соглашение о сотрудничестве

Экономика 29.10.2018 14:27
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29.10.2018 14:27


ООО «Газпром трансгаз Волгоград» и региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Волгоградской области подписали Соглашение в области военно-патриотического и гражданского воспитания подрастающего поколения.
Как сообщили ИА «Высота 102» в  в службе по связям с общественностью компании, документ подписан в рамках торжественного мероприятия, посвященного церемонии приема школьников в ряды движения «Юнармия», которое состоялось на базе ФДЦ «Крапивин» в хуторе Крапивин Иловлинского района Волгоградской области. 

На фото: начальник штаба регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Волгоградской области, Герой России — Дмитрий Воробьев и генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрий Марамыгин подписывают Соглашение.

В торжественном мероприятии приняли участие почетные гости: председатель комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Лариса Савина, глава Иловлинского муниципального района Александр Егоров, глава администрации Иловлинского муниципального района Иван Гель, глава администрации Алексеевского муниципального района Игорь Свинухов, глава Ольховского муниципального района Алексей Солонин, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрий Марамыгин, начальник штаба регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Волгоградской области, Герой России — Дмитрий Воробьев.
Основная цель сотрудничества — создание в городах и поселках компактного проживания работников ООО «Газпром трансгаз Волгоград»  юнармейских отрядов. Программы планируется строить таким образом, чтобы развивать гражданскую и патриотическую позиции молодого поколения, раскрывать их творческие и интеллектуальные способности, дать им возможность найти свое место в жизни.
Важнейшим направлением предстоящей совместной деятельности является профориентационная работа. Юнармейцам будут устраивать экскурсии на производственные объекты ООО «Газпром трансгаз Волгоград», организовывать встречи с работниками и ветеранами Общества, рассказывать о возможностях обучения в высших и средних специальных учебных заведениях по специальностям нефтегазового комплекса.
В юнармейцах будут воспитывать любовь к Родине, семье, труду, культурному наследию истории Отечества, положительное отношение к военной службе.

На фото: клятву верности юнармейскому движению произнесли 60 новобранцев.

«Юнармия» — это школа будущего, где воспитывается настоящий характер, смелость, целеустремленность, патриотизм и воля к победе, — отметил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрий Марамыгин.— Юнармейцев учат быть сильными и ловкими, патриотами не на словах, а на деле, знакомят с историей и славными традициями родины. Уверен, что из ребят, вступивших в ряды «Юнармии», вырастут настоящие патриоты родины, достойные граждане нашей страны, которым можно смело доверить будущее России!»

На фото: генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Волгоград» с юнармейцами из спортивного клуба «Олимп» Камышинского муниципального района Волгоградской области, который Общество поддерживает в рамках благотворительной деятельности.



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