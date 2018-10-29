«Сады Придонья» предложили пить гречку





В ассортименте бренда Nemoloko, входящего в категорию альтернативных молочным продуктов, появилась новинка — гречневое Nemoloko.

Сегодня интерес к растительным напиткам вызван не только сомнениями в пользе традиционного молока, но и главным образом ростом внимания к собственному здоровью. После того, как линейка овсяных продуктов Nemoloko получила высокую оценку потребителей, многие стали задаваться вопросом: «Будет ли марка расширяться?» «Основная линейка продуктов Nemoloko создана на базе овса, мы расширяем ассортимент продуктов, предлагая потребителям новые решения на основе этого полезного и всеми любимого злака. Но в нашей стране есть еще один, не менее популярный злак – это гречка, — отметила начальник управления продуктового маркетинга компании «Сады Придонья» Елена Шмакова. — Наша уникальная технология позволяет сделать из гречневой крупы полезный питьевой продукт, богатый пищевыми волокнами, минеральными веществами, витаминами, макро- и микроэлементами — гречневое Nemoloko. Теперь наши потребители гречку могут не только есть, но и пить».

Как сообщили ИА «Высота 102» пресс-служба компании, новинка выпускается объемом 1 литр и ее можно купить в сетевых магазинах страны.

Рецептура, благодаря которой новый продукт является реальной альтернативой обезжиренному молоку – имеет аналогичную жирность 1,5 % и обогащен кальцием и витамином B2. Его приятно пить, а также использовать в кулинарии. Кроме этого, гречка не содержит глютен, а значит, этот напиток могут включить в рацион питания больные целиакией (непереносимость глютена).

Кстати, 1 стакан (200 мл) Nemoloko гречневое классическое лайт 1,5% содержит 3,9 г пищевых волокон, из них 1,6 г растворимых и 2,3 г нерастворимых, что покрывает ~ 20 % минимальной суточной нормы в пищевых волокнах.

Отметим, что гречка еще с советского времени является обязательной частью рациона. В наши дни ее популярность даже несколько выросла ввиду отличных питательных свойств. Высокое содержание углеводов и их длительное усваивание обеспечивают продолжительное ощущение сытости.