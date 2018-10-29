Общество 29.10.2018 12:44
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29.10.2018 12:44
До снега, хочется верить, еще далеко, а в мэрии Волгограда уже начали готовиться к новогодним праздникам. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте администрации города, объявлен конкурс «Фестиваль арт-скульптур «Снеговик-2019», который состоится 5 января на площади Павших борцов. Но желающих принять в нем участие приглашают уже сейчас – заявки будут ждать до 18 декабря. Суть конкурса – создать самую интересную скульптуру снеговика ростом не менее 1 метра с использованием влагостойких материалов. Оцениваться конкурсные работы будут по нескольким критериям: оригинальность, креативность, масштаб и целостность скульптуры, оформление прилегающей территории. Победители смогут рассчитывать на дипломы и кубки от администрации города. Главное, чтобы во время проведения конкурса в наличии имелся природный материал – снег, с которым в Волгограде не всегда в порядке.
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