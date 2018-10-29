На суд не явился: в Волгограде “потеряли" лжеписателя по делу о хищении ветеранских наград

Расследования 29.10.2018 12:04
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29.10.2018 12:04
Лжеписатель Юрий Сидорин, приговоренный к двум годам лишения свободы, сегодня не пришел на обжалование вердикта. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский облсуд. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.
Напомним, Юрий Сидорин похитил у ветеранов награды и ценные вещи. Он представлялся писателем, работающим над книгой о Ветеранах Великой Отечественной войны и выдающихся личностях Волгограда. Под предлогом снятия копий Сидорин присвоил себе нагрудный знак «Отличный пулеметчик», медаль «За успехи в социалистическом сельском хозяйстве 1960 года», юбилейную медаль им. маршала Жукова, фарфоровые статуэтки и иное имущество.
Стоит отметить, это не первый раз, когда осужденный нарушил закон. В феврале 2017 он был осужден за кражу. Приговор — год условно. Также представившись писателем, Сидорин украл более 20 нагрудных значков и фарфоровые статуэтки. А в марте того же 2017-го года совершил еще одну кражу. Проник в сельскую школу и вынес ноутбук. Отделался за это лишь штрафом в 5000 рублей.
По последнему делу Сидорин сою вину не признает. Следующая дата обжалования приговора - 12 ноября.
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