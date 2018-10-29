Происшествия

Прокатилась в автобусе: в Волгограде супруга экс-депутата требует наказать водителя-хама

Происшествия 29.10.2018 11:46
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29.10.2018 11:46


В Волгограде водителю автобуса №85 «Родниковая долина – Жилгородок» грозит штраф и лишение права управлять транспортом на срок до двух лет. Как сообщила ИА «Высота 102» пассажирка Оксана Пшеничная, по ее заявлению  инспектор ДПС возбудил административное дело. 
В минувшую пятницу, 26 октября, при выходе из автобуса  на остановке «Янтарный город» женщину, которая является супругой экс-депутата Волгоградской гордумы Алексея Пшеничного, зажало дверями. «Я стала кричать и требовать освободить меня. Но водитель не отреагировал и нажал педаль газа», - вспоминает Оксана. Автобус проехал несколько метров и только после этого пассажирке удалось на ходу выскочить наружу. На остановке молодую маму ждал 4-летний ребенок, который успел выйти из общественного транспорта.
К счастью, женщина отделалась испугом – травм и увечий не получила. «Такие случаи не единичны, поэтому мне хотелось бы, чтобы от такого горе-водителя больше никто не пострадал и его наказали», - пояснила Оксана Пшеничная. О случившемся женщина по телефону сообщила перевозчику  – ООО «Волгоградский автобусный парк». Диспетчер поблагодарила за звонок и пообещала, что будут предприняты меры. 
Статья 12.27 КоАП, по которой инспектор ДПС возбудил дело, предусматривает административный штраф в размере до 30 тысяч рублей с лишением управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет.

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