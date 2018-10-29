В Волгоградскую область направляется десант из Кремля

Федеральные новости 29.10.2018 11:34
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29.10.2018 11:34
В российские регионы направляется «десант» из сотрудников администрации, «Единой России» и политтехнологов для сбора информации об избираемости губернаторов, которым предстоят выборы в 2019 году. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
Исследование решено проводить из-за выборов 9 сентября, победить на которых не смогли четыре губернатора, уточнили собеседники издания.
Большинство политтехнологов получили для мониторинга по два региона, на каждый должны потратить ориентировочно по две недели. В Волгоградскую и Астраханскую область прибудет политтехнолог Григорий Казанков, — пишет издание.
По словам одного из собеседников, есть установка, чтобы тот, кто проводит аудит, не рассчитывал позже работать в этом регионе.
Справка. Григорий Казанков Занимается выборами с 1989 года, принимал участие в избирательной кампании Александра Лебедя, в течение ряда лет вел предвыборные кампании в Вологодской области. Является одним из экспертов, определяющих рейтинги губернаторов и регионов.
Подробности https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/10/28/784902-kreml-otsenit-izbiraemost-iduschih-na-vibori-gubernatorov
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