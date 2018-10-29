«Да пьяный я был»: В Волгограде задержали серийного поджигателя машин









Подозреваемый пояснил, что делал это беспричинно, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 28 октября 2018 года ночью в полицию с интервалом в 30 минут поступило сообщение сразу от двух жителей Дзержинского района, в чьих автомашинах «ГАЗ-330210» и «ВАЗ-21053» произошло возгорание. Машины были припаркованы возле жилых домов по ул. Танкистов и Восточно- Казахстанской.

На место происшествия выехали полицейские и специалисты пожарно-технической лаборатории Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Волгоградской области. Предварительный осмотр транспортных средств показал, что причиной возгорания стал поджог.













В эту же ночь в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские недалеко от места происшествия задержали нетрезвого молодого человека. 20-летний неработающий, ранее дважды судимый за кражи подозреваемый сознался в содеянном.

В результате дальнейших мероприятий полицейские установили причастность задержанного к поджогу кроссовера «Хендэ Гретта» в Центральном районе, совершенной на 16 октября этого года на ул. Советской.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 167 УК РФ – «Умышленное повреждение имущества». Санкция данной статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и находится в изоляторе временного содержания.

Проводятся дальнейшие оперативные мероприятия, в ходе которых будет проверена причастность задержанного к совершению других фактов поджогов автомашин.



