«Футболить» не стали: в Волгограде комитету-2018 меняют название, но не председателя

Политика 29.10.2018 10:30
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29.10.2018 10:30
Председатель комитета по подготовке к ЧМ-2018 Аркадий Грушко сохранит свой пост после переименования ведомства. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня депутаты облдумы планируют рассмотреть его кандидатуру для назначения на пост руководителя областного комитета по развитию туризма. Такое название «футбольный» комитет будет носить с 1 ноября.
Кадровый вопрос будет рассмотрен сегодня в рамках заседания думского комитета по образованию, науке, делам, молодежи, физкультуре, спорту и туризму. Кандидатуру Грушко представит начальник по вопросам госслужбы и кадров аппарата губернатора Волгоградской области Федор Данилов.
Аркадий Грушко руководил комитетом-2018 последние четыре года. Ранее был главой департамента муниципальных выплат и работы с населением мэрии Волгограда.
В задачи обновленного комитета будет входить повышение туристической привлекательности региона, а также реализация концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, утвержденной Правительством РФ.
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