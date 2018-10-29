Горели заживо: двух человек из огня спасли волгоградские пожарные

Происшествия 29.10.2018 10:07
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29.10.2018 10:07
Пожар, который едва не унёс жизни двух молодых людей, произошёл сегодня ночью в Краснооктябрьском районе Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». Из огненной ловушки людей выносили сотрудники пожарных расчётов 2-ой пожарно-спасательной части. Как уточнили в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре в частном жилом доме по улице Магаданской поступило на пульт диспетчера «101» около 1 ночи. Прибыв на место, звено газодымозащитной службы (ГЗДС) в составе начальника 2-ой пожарно-спасательной части капитана внутренней службы Олега Губриенко, старшего пожарного старшего сержанта внутренней службы Сергея Пантелеева и старшего пожарного старшего сержанта внутренней службы Ильи Ноги вошли в дом и принялись за поиски жильцов. «В двух комнатах уже происходило открытое горение, помещение было сильно задымлено, поэтому мы действовали очень быстро. Первого мужчину мы обнаружили сразу. Он находился в ванной комнате за закрытой дверью. Молодой человек не мог выбраться, так как дверной проём был охвачен огнём», - рассказал ИА «Высота 102» Олег Губриенко. Проникнув внутрь ванной, пожарные передали молодого человека через окно своим коллегам, находившимся снаружи горящего дома: начальнику караула лейтенанту внутренней службы Владимиру Подрезову и командиру отделения прапорщику внутренней службы Александру Сержантову.
Далее звено ГЗДС двинулось на поиски второго человека. Мужчину удалось обнаружить в пылающей жилой комнате - он тщетно пытался выбраться самостоятельно. В результате его также эвакуировали через окно. Когда людям больше ничего не угрожало, пожарные приступили к ликвидации горения. Пожар был потушен в кратчайшие сроки. Предполагаемая причина происшествия - неосторожное обращение с огнем.
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