Сотрудница АО «КАУСТИК» вошла в число лучших химиков-лаборантов России

Экономика 29.10.2018 10:09
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29.10.2018 10:09
Лаборант химического анализа волгоградского «КАУСТИКа» Наталья Кузьмина заняла третье призовое место по результатам всероссийского этапа конкурса «Лучший по профессии».
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, конкурсные состязания состоялись в Томском промышленно-гуманитарном колледже. Право представлять Волгоградский регион лаборант «КАУСТИКа» получила благодаря победе в региональном этапе конкурса «Лучший по профессии», прошедшем в сентябре.
«Победа нашей конкурсантки в соревнованиях по профмастерству такого высокого уровня – не случайная закономерность! За 25 лет работы на предприятии после окончания Волгоградского химико-технологического техникума Наталья Кузьмина неоднократно становилась победителем в различных конкурсных номинациях: «Лучший молодой рабочий» (2 раза), «Мастер золотые руки» (6 раз), «Лучший по профессии» (5 раз). Профессионал высокого класса Наталья Кузьмина является соавтором трех рационализаторских предложений, касающихся новых методов анализа продукции, выпускаемой на промышленной площадке «КАУСТИКа». При ее непосредственном участии разработаны методики аналитического контроля производства гепсола, хлорпарафинов, хлорида магния, гидроксида, оксида магния и другие», -отмечают на предприятии.
Коллеги по научно-производственному цеху, где непосредственно трудится Наталья, отзываются о ней, как о грамотном специалисте, точно в срок выполняющей самые сложные производственные задания, – это и анализ проб неизвестного состава, и лабораторные исследования при решении вопросов контроля качества продукции действующих производств.
В качестве опытного наставника Наталья Кузьмина передает свои ценные практические навыки молодым. На федеральном уровне конкурса профессионального мастерства сотрудница «КАУСТИКа» принимала участие впервые и с почетной миссией справилась достойно!
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