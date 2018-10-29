



Волгоградцам пояснили, как будет начисляться плата за отопление в октябре. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на компанию «Концессии теплоснабжения», жителям домов, в которых установлены общедомовые приборы учета (ОДПУ) тепловой энергии, плата за отопление будет начислена по показаниям ОДПУ - то есть исходя из фактического потребления тепловой энергии.

В случае, если управляющая организация по каким-либо причинам не передала показания общедомового счетчика тепла в ресурсоснабжающую организацию, начисление платы будет произведено, исходя из среднемесячного потребления с последующим перерасчетом.

В домах, где общедомовых счетчиков нет, плата за отопление рассчитывается по установленному нормативу, причем в октябре и в апреле она такая же, как и во все остальные месяцы отопительного сезона. Таким образом, жители многоквартирных домов без ОДПУ, получившие тепло в период с 22 по 26 октября включительно, получат платежки с суммой за отопление такой же, как и в последующие месяцы.

Если дом без общедомового теплосчетчика получил отопление после 26 октября либо 25 октября с последующим отключением из-за порывов и течей, в платежном документе в графе "отопление" к оплате также будет указана полная сумма, однако в ноябре жителям таких домов будет сделан перерасчет. Объявление об этом также будет размещено в квитанции на оплату.

Напомним, отопительный сезон в Волгограде стартовал 22 октября.



