Общество 29.10.2018 09:02
2690 12
29.10.2018 09:02
Волгоградцам пояснили, как будет начисляться плата за отопление в октябре. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на компанию «Концессии теплоснабжения», жителям домов, в которых установлены общедомовые приборы учета (ОДПУ) тепловой энергии, плата за отопление будет начислена по показаниям ОДПУ - то есть исходя из фактического потребления тепловой энергии.
В случае, если управляющая организация по каким-либо причинам не передала показания общедомового счетчика тепла в ресурсоснабжающую организацию, начисление платы будет произведено, исходя из среднемесячного потребления с последующим перерасчетом.
В домах, где общедомовых счетчиков нет, плата за отопление рассчитывается по установленному нормативу, причем в октябре и в апреле она такая же, как и во все остальные месяцы отопительного сезона. Таким образом, жители многоквартирных домов без ОДПУ, получившие тепло в период с 22 по 26 октября включительно, получат платежки с суммой за отопление такой же, как и в последующие месяцы.
Если дом без общедомового теплосчетчика получил отопление после 26 октября либо 25 октября с последующим отключением из-за порывов и течей, в платежном документе в графе "отопление" к оплате также будет указана полная сумма, однако в ноябре жителям таких домов будет сделан перерасчет. Объявление об этом также будет размещено в квитанции на оплату.
Напомним, отопительный сезон в Волгограде стартовал 22 октября.
Реклама
Популярное по теме
14.10.2018 17:07
31240 29
07.10.2018 16:59
27080 4
Креативный и масштабый: Волгограде объявлен конкурс на лучшего снеговика29.10.2018 12:44
Обманутые дольщики из Волгограда устроили пикет в Москве29.10.2018 12:25
Доска позора: В Волгограде разрушился вход в подъезд28.10.2018 19:50
Все псы попадают в рай, или на кого "повесили всех собак" власти Волгограда28.10.2018 19:26
Речной порт Волгограда закрывает дачные маршруты28.10.2018 15:23
В Волгограде закопали флэшку с посланием к молодежи 2068 года28.10.2018 15:22
Последнее прости: В Волгограде проводили в последний путь конструктора ФНПЦ «Титан- Баррикады», жизнь которого сравнивали с подвигом Маресьева28.10.2018 13:26
Органы власти Волгограда и области «забыли» рассказать жителям о переводе стрелок28.10.2018 09:46
Решили миром: «Ротор» выплатит часть компенсации за «левую» музыку на тестовом матче на «Волгоград Арене»28.10.2018 05:21
А у вас есть такая же, но перламутровая: чиновникам в Волгоградской области не удалось купить новую иномарку27.10.2018 21:30
Время, вперед: сегодня ночью Волгоградская область переводит стрелки часов27.10.2018 17:51
Саратовские уфологи нашли в Волгоградской области место посадки НЛО27.10.2018 15:39
Космический привет: В Волгограде из памятника «выбили» послание потомкам от комсомольцев 1968 года (ПОЛНЫЙ ТЕКСТ)27.10.2018 13:15
Пещерный век по-волгоградски: Жильцов аварийного дома лишили газа и горячей воды27.10.2018 12:52
В Волгоградской области исторический овраг 15 века очистили от фекалий27.10.2018 08:38
Реклама