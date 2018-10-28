







Шквалистый ветер сегодня около 16.00 дня повалил большую рекламную конструкцию на Вторую Продольную магистраль в районе ЖК «Санаторный», сообщает ИА «Высота 102. Щит упал на проезжую часть, перекрыв движение по двум из трех полос. По информации администрации Волгограда, сразу после поступления сигнала на место происшествия выехала бригада МУП «ДСЭР». При помощи погрузчика конструкцию оперативно убрали с проезжей части, сейчас движение автотранспорта восстановлено. По сообщениям синоптиков, порывы ветра до 10-18 метров в секунду сохранятся в ближайшие несколько суток. В связи с этим экстренные службы просят волгоградцев быть бдительными, не оставлять личный автотранспорт под деревьями, рекламными конструкциями и информационными щитами. Как заверили в мэрии, в случае усиления ветра все коммунальные и дорожные службы города готовы оперативно устранить возможные последствия. Приведением в порядок общественных территорий займутся районные МБУ ЖКХ и МБУ «Волгоградзеленхоз» в Центральном районе.









На данный час волгоградцы в соцсетях сообщают о случаях падения деревьев на придомовых территориях. Это зона ответственности управляющих компаний.



Фото пользователей ВК, группа "Жесть Волгограда"