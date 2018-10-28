Спорт

«Ротор» проиграл «Тамбову» на «Волгоград Арене» со счетом 2:1

Спорт 28.10.2018 17:57
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28.10.2018 17:57


Со счетом 1:2 завершилась сегодня игра между командами ФК «Ротор» и ФК «Тамбов», сообщает ИА «Высота 102».  Матч 19-го тура ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2018 - 2019 г.г. прошел на «Волгоград Арене».  На стадионе присутствовали 22 тысячи 349 зрителей. «Тамбов», являющийся лидером турнирной таблицы ФНЛ, вышел вперед на 36-й минуте первого тайма – удар в створ ворот обернулся голом. Во втором тайме на 51-й минуте игры мяч в ворота гостей отправил футболист «Ротора» Камиль Муллин. Дело шло к ничьей, но на последней, добавленной минуте матча, был забит решающий – победный для «Тамбова» гол, мяч все-таки оказался в воротах волгоградской команды.


В целом, на протяжении почти всей игры, на поле доминировали тамбовчане. Однако, и «Ротор» смотрелся очень достойно – специалисты отметили, что волгоградцы и гости были практически на равных.
Следующую игру футболисты «Ротора» проведут во Владивостоке. 
К слову, сегодняшний матч не обошелся без инцидента. Во время перерыва на поле вышел нетрезвый болельщик, с которым из-за его габаритов не смогли справиться охранники. Фанат категорически не хотел покидать поле, выражая горячее желание ударить по воротам. В конце концов по просьбе футболистов ему предоставили эту возможность. Мяч, по которому ударил болельщик, еле покатился и не достиг ворот. Но этого фанату оказалось достаточно и он, больше не сопротивляясь, ушел с поля в сопровождении охранников. 


 




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