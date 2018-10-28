Общество

В Волгограде закопали флэшку с посланием к молодежи 2068 года

Общество 28.10.2018 15:22
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28.10.2018 15:22


Свидетелями необычного действа стали сегодня жители Волгограда, которые гуляли в Комсомольском саду. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», несколько человек копали землю в районе сцены в саду. «Неужели ищут клад?» - задавались вопросом горожане. Как выяснилось, в этом месте волгоградские коммунисты намереваются «захоронить» электронный носитель с важной информацией – посланием к молодежи аж в 2068 год. То есть капсулу с флэшкой извлекут из земли ровно через 50 лет - на празднование 150-летия советского комсомола. Что записано на флэшке, организаторы мероприятия не признались. 


Напомним, накануне в волгоградской школе №20, наоборот, извлекли из памятника Николаю Островского капсулу с посланием к потомкам от школьников 1968 года. Как выяснилось, его авторы были уверены, что Советский Союз останется  и через 50 лет, а молодые люди, конечно же, будут комсомольцами. Ребята пожелали нынешнему поколению, в частности, успехов в покорении космоса. 

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