Общество

Речной порт Волгограда закрывает дачные маршруты

Общество 28.10.2018 15:23
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28.10.2018 15:23


Завтра, 29 октября, закрываются три речных маршрута в связи  с переходом волгоградского речного  порта на осенний график  работы. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на информацию, размещенную на официальном сайте предприятия.  Не будут курсировать теплоходы по направлениям "Обувная Фабрика - о. Сарпинский" , "Тулака - о. Сарпинский", "Красноармейск - Вязовая Грива". А с  19 ноября прекратится движение  по маршруту "Волгоград - Островная".
Фото сайта Волгоградского речного порта.

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