Доска позора: В Волгограде разрушился вход в подъезд

Общество 28.10.2018 19:50
557 0
28.10.2018 19:50
Жильцы дома №4 по улице Николаевской в Красноармейском районе Волгограда с прошлого года обивают пороги управляющей компании ООО «ЭУ-40» с просьбой отремонтировать рассыпающийся на куски вход в их подъезд. Одни ступени провалились, другие ходят ходуном, в доме живут пожилые и дети, которым одинаково опасно подниматься и спускаться по такому крыльцу, - сообщили ИА «Высота 102» собственники квартир.
По их словам, в 2017-м году мастер УК «ЭУ-40» Ареференко, который принял у них заявку, твердо заявил: «В 2018 году все вам сделаем». Но потом выяснилось, что с работы он ушел, и про обещания, похоже, забыли. Тогда люди обратились к директору компании Людмиле Бородиной. «Она тоже посмотрела на наше крыльцо и тоже пообещала: решим вопрос. Решали несколько месяцев, а потом выяснилось, что и она уволилась с работы, а на ее место пришел новый директор, господин Родин Алексей Васильевич, которого люди и в глаза не видели», - рассказывает жительница дома Лидия Щербакова. А ее подчиненная Инна Каснирович на наш вопрос: «Когда же будет ремонт», - отвечает одно: «Вам ничего не скажу».
«За что мы ежемесячно платим немалые деньги, за какие такие общедомовые нужды? Ведь ничего не с места не двигается, - продолжает Лидия Ивановна. - А тут еще водоканал «присоединился» к «активной работе» УК. Меняет нам трубу с прошлого года, которая давно износилась. Заместитель руководителя ООО «Концессии водоснабжения» Петр Пименов в своем ответе жильцам 17 октября прошлого года заявил, что принято решение о включении работ по замене участка трубопровода , находящегося в ненадлежащем техническом состоянии, в производственную программу на 2018 год. Ну и где это решение? Год заканчивается, и, значит, все сюрпризы с водой у нас впереди. Вот так и живем, никому не нужные», - грустно заключила жительница Волгограда.
Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий, которые вы вынуждены наблюдать.
Реклама
Популярное по теме
14.10.2018 17:07
31134 29
07.10.2018 16:59
27044 4
Все псы попадают в рай, или на кого "повесили всех собак" власти Волгограда28.10.2018 19:26
Речной порт Волгограда закрывает дачные маршруты28.10.2018 15:23
В Волгограде закопали флэшку с посланием к молодежи 2068 года28.10.2018 15:22
Последнее прости: В Волгограде проводили в последний путь конструктора ФНПЦ «Титан- Баррикады», жизнь которого сравнивали с подвигом Маресьева28.10.2018 13:26
Органы власти Волгограда и области «забыли» рассказать жителям о переводе стрелок28.10.2018 09:46
Решили миром: «Ротор» выплатит часть компенсации за «левую» музыку на тестовом матче на «Волгоград Арене»28.10.2018 05:21
А у вас есть такая же, но перламутровая: чиновникам в Волгоградской области не удалось купить новую иномарку27.10.2018 21:30
Время, вперед: сегодня ночью Волгоградская область переводит стрелки часов27.10.2018 17:51
Космический привет: В Волгограде из памятника «выбили» послание потомкам от комсомольцев 1968 года (ПОЛНЫЙ ТЕКСТ)27.10.2018 13:15
Пещерный век по-волгоградски: Жильцов аварийного дома лишили газа и горячей воды27.10.2018 12:52
В Волгоградской области исторический овраг 15 века очистили от нечистот27.10.2018 08:38
Брось сигарету: В Волгоградской области выпуск табачных изделий затмил своими темпами все остальные производства26.10.2018 17:30
"Тепла не будет": в Волгограде УК-«фантом» морозит жильцов26.10.2018 14:39
Дать хороший старт: Победа в конкурсе ЛУКОЙЛа помогает юным спортсменам из районов области стать чемпионами26.10.2018 12:49
В отделении Пенсионного фонда по Волгоградской области объяснили покупку нового здания в Волжском26.10.2018 11:57
Реклама