Общество

Доска позора: В Волгограде разрушился вход в подъезд

Общество 28.10.2018 19:50
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28.10.2018 19:50

Жильцы дома №4 по улице Николаевской в Красноармейском районе Волгограда с прошлого года обивают пороги управляющей компании ООО «ЭУ-40» с просьбой отремонтировать  рассыпающийся на куски вход в их подъезд. Одни ступени провалились, другие ходят ходуном, в доме живут пожилые и дети, которым одинаково опасно подниматься и спускаться по такому крыльцу, - сообщили ИА «Высота 102» собственники квартир. 
По их словам, в 2017-м году мастер УК «ЭУ-40» Ареференко, который принял  у них заявку, твердо заявил: «В 2018 году все вам сделаем».  Но потом выяснилось, что с работы он ушел, и про обещания, похоже, забыли. Тогда люди обратились к директору компании Людмиле Бородиной. «Она тоже посмотрела на наше крыльцо и тоже пообещала: решим вопрос. Решали несколько месяцев, а потом  выяснилось, что и она уволилась с работы, а на ее место пришел новый директор, господин Родин Алексей Васильевич,  которого люди и в глаза не видели», - рассказывает жительница дома Лидия Щербакова.  А ее подчиненная Инна Каснирович на наш вопрос:  «Когда же будет ремонт», - отвечает одно: «Вам ничего не скажу». 
«За что мы ежемесячно платим немалые деньги, за какие такие общедомовые нужды? Ведь ничего не с места не двигается, - продолжает Лидия Ивановна. -  А тут еще водоканал «присоединился» к «активной работе» УК.  Меняет нам трубу с прошлого года, которая давно износилась. Заместитель руководителя ООО «Концессии водоснабжения» Петр Пименов в своем ответе жильцам 17 октября прошлого года заявил, что принято решение о включении работ по замене участка трубопровода , находящегося в ненадлежащем техническом состоянии, в производственную программу на 2018 год. Ну и где это решение?  Год  заканчивается, и, значит, все сюрпризы с водой у нас впереди. Вот так и живем, никому не нужные», - грустно заключила жительница Волгограда.
Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий, которые вы вынуждены наблюдать.
  

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