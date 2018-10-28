Доска позора: В Волгограде разрушился вход в подъезд

Жильцы дома №4 по улице Николаевской в Красноармейском районе Волгограда с прошлого года обивают пороги управляющей компании ООО «ЭУ-40» с просьбой отремонтировать рассыпающийся на куски вход в их подъезд. Одни ступени провалились, другие ходят ходуном, в доме живут пожилые и дети, которым одинаково опасно подниматься и спускаться по такому крыльцу, - сообщили ИА «Высота 102» собственники квартир.

По их словам, в 2017-м году мастер УК «ЭУ-40» Ареференко, который принял у них заявку, твердо заявил: «В 2018 году все вам сделаем». Но потом выяснилось, что с работы он ушел, и про обещания, похоже, забыли. Тогда люди обратились к директору компании Людмиле Бородиной. «Она тоже посмотрела на наше крыльцо и тоже пообещала: решим вопрос. Решали несколько месяцев, а потом выяснилось, что и она уволилась с работы, а на ее место пришел новый директор, господин Родин Алексей Васильевич, которого люди и в глаза не видели», - рассказывает жительница дома Лидия Щербакова. А ее подчиненная Инна Каснирович на наш вопрос: «Когда же будет ремонт», - отвечает одно: «Вам ничего не скажу».

«За что мы ежемесячно платим немалые деньги, за какие такие общедомовые нужды? Ведь ничего не с места не двигается, - продолжает Лидия Ивановна. - А тут еще водоканал «присоединился» к «активной работе» УК. Меняет нам трубу с прошлого года, которая давно износилась. Заместитель руководителя ООО «Концессии водоснабжения» Петр Пименов в своем ответе жильцам 17 октября прошлого года заявил, что принято решение о включении работ по замене участка трубопровода , находящегося в ненадлежащем техническом состоянии, в производственную программу на 2018 год. Ну и где это решение? Год заканчивается, и, значит, все сюрпризы с водой у нас впереди. Вот так и живем, никому не нужные», - грустно заключила жительница Волгограда.

Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий, которые вы вынуждены наблюдать.



