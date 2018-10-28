Последнее прости: В Волгограде проводили в последний путь конструктора ФНПЦ «Титан- Баррикады», жизнь которого сравнивали с подвигом Маресьева
Общество 28.10.2018 13:26
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28.10.2018 13:26
Сегодня в Волгограде простились с человеком и гражданином, инженером-конструктором и бывшим руководителем группы технической помощи при дивизии Ракетных войск стратегического назначения в Тейково Ивановской области Александром Михайловым. Проводить в последний путь и сказать последнее прости пришло много людей: родственники и друзья, коллеги по работе - сотрудники оборонного предприятия «Титан- Баррикады», где он начинал свой трудовой путь после окончания Волгоградского политехнического института, и которому посвятил все годы жизни, сообщает ИА "Высота 102". Было много цветов и венков, в том числе и от регионального фонта имени Алексея Маресьева "Воля к жизни".
Присутствующие говорили о том, что, несмотря на все удары судьбы, выпавшие на его долю - потеря единственного сына, родного брата, родителей - не сломили его. И даже, когда сам перенес 17 операций и остался в 49-летнем возрасте без обеих ног, не сломался тоже. До последних дней он оставался в строю: испытывал ракетные комплексы «Пионер», «Горн», «Тополь», ставил их на боевое дежурство в местах дислокации. Высочайший профессионал своего дела, он входил в Госкомиссию по учебно-боевым пускам ракет. А еще писал стихи и рассказы, путешествовал, имел энциклопедические знания и феноменальную память. Его знали, ценили и любили не только друзья, очень многие - от солдата до генерала.
«Высота 102» в публикации «Уроки жизни последователя Маресьева - волгоградского конструктора ЦКБ «Титан» Александра Михайлова» рассказывала о его единственной мечте, которой, увы, так и не суждено было сбыться. Никто так и не установил ему пандус в подъезде, чтобы он мог самостоятельно, без посторонней помощи, спускаться со второго этажа и гулять по любимому городу, которому посвящал свои стихи.
По словам супруги конструктора Галины Алексеевны, обещали ему "облегчить жизнь" и заместитель губернатора Волгоградской области Александр Блошкин, и депутат Волгоградской облдумы Юрий Корбаков, и руководители ФНПЦ «Титан-Баррикады». "Человек очень деятельный, энергичный, общественный, - говорит Галина Алексеевна, - он верил, что эти люди обещания сдержат. Он сам был человеком слова, дела и чести. ...Эта картина будет у меня всегда перед глазами: каждое утро Саша выезжал на балкон и смотрел на жизнь, которая кипела там, совсем рядом, и до которой было всего несколько шагов".
Светлая память.
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