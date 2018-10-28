Экономика

Мэрия Волгограда пытается заставить мать экс-депутата снести магазин

Экономика 28.10.2018 12:28
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28.10.2018 12:28


Администрация Волгограда в апелляционной инстанции пытается добиться сноса самостроя за счет коммерсанта. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные арбитражного суда, в первой инстанции мэрии было отказано в исковых требованиях к индивидуальному предпринимателю Элле Шелкуновой. Здание магазина «Петровский», который планируют демонтировать власти, расположено на остановке «Колледж нефти и газа» в Советском районе Волгограда. Строение принадлежит ООО «Альбатрос», собственником которого является бывший депутат гордумы Сергей Шелкунов. Арендатор земельного участка – его мать, индивидуальный предприниматель.
Напомним, как ранее уже сообщало информагентство, в ноябре 2017 года  Советский райсуд отменил свое же решение семилетней давности о сохранении здания магазина по проспекту Университетскому, 62а. Фирма «Альбатрос» каким-то образом смогла узаконить строение, площадь которого заметно приросла после проведенной реконструкции. Администрация Волгограда, как выяснилось, о судебном деле 2010 года, по которому она проходила ответчиком, ничего не знала. Ни извещений о проведении судебных заседаний, ни копии решения суда в мэрию не поступало. Более того, Советский районный суд тогда в принципе не имел права рассматривать дело, которое находилось в подсудности арбитражного суда.
После проведенной в 2010 году реконструкции размер магазина увеличился на 75 квадратных метров до 400 квадратов за счет монтажа новых наружных капитальных стен. Экс-депутат также владел рынком, расположенным по соседству с магазином «Петровский». Его уже демонтировали, как незаконное сооружение.
В иске о сносе магазина арбитраж отказал мэрии, в том числе, по причине истечения срока исковой давности, а также соответствия строения градостроительным нормам. В решении суда первой инстанции указано, что власти города должны были заявить о своих требованиях не позже февраля 2013 года. Мэрия с данным выводом не согласна. В ближайшее время состоится рассмотрение апелляционной жалобы органа местного самоуправления.

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