В Дзержинском районе Волгограда сожгли грузовую «ГАЗель»





Сегодня около двух часов ночи в Жилгородке сгорела грузовая «ГАЗель». Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, автомобиль был припаркован во дворе дома №55 по улице 51-ой Гвардейской. По предварительной версии, причиной возгорания стал поджог.

Напомним, на минувшей неделе в Дзержинском и Ворошиловском районах Волгограда подожгли четыре иномарки, принадлежащие руководителям коммерческих организаций. Один из злоумышленников попал в объектив камеры видеонаблюдения. Полиция объявила его розыск.



