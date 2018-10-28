Происшествия

В Дзержинском районе Волгограда сожгли грузовую «ГАЗель»

Происшествия 28.10.2018 09:06
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28.10.2018 09:06


Сегодня около двух часов ночи в Жилгородке сгорела грузовая «ГАЗель». Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, автомобиль был припаркован во дворе дома №55 по улице 51-ой Гвардейской. По предварительной версии, причиной возгорания стал поджог.
Напомним, на минувшей неделе в Дзержинском и Ворошиловском районах Волгограда подожгли четыре иномарки, принадлежащие руководителям коммерческих организаций. Один из злоумышленников попал в объектив камеры видеонаблюдения. Полиция объявила его розыск.

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