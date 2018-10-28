Решили миром: «Ротор» выплатит часть компенсации за «левую» музыку на тестовом матче на «Волгоград Арене»
Общество 28.10.2018 05:21
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28.10.2018 05:21
Заключением мирового соглашения закончился судебный спор Российского авторского общества и волгоградского клуба «Ротор». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на арбитражный суд Волгоградской области, Российское авторское общество и Всероссийская организация интеллектуальной собственности требовали от клуба и фонда «Живой город» более 800 тысяч рублей за использование музыкальных фонограмм без заключения договора с правообладателями произведений. Музыку включали на тестовом матче между волгоградским «Ротором» и самарскими «Крыльями Советов», который прошел на «Волгоград Арене» еще 2 мая. Как выяснилось, ни «Ротор», ни фонд «Живой город», который привлекли к организации матча, не посчитали нужным заключить договор с Российским авторским обществом на использование музыкальных композиций. В результате две организации, занимающиеся защитой авторских прав, предъявили счет на солидную сумму футбольному клубу и фонду.
По условиям мирового соглашения ее удалось снизить более чем в три раза. Так, волгоградский клуб должен будет выплатить истцам солидарно 180 тысяч рублей, а фонд «Живой город» - 60 тысяч рублей. Таким образом, авторские организации получат 240 тысяч рублей. Футбольный клуб и организатор матча должны будут расплатиться за нарушение авторских прав до 22 ноября.
Интересно, что, если бы клуб заранее озаботился заключением договора с РАО, это обошлось бы бюджету… почти в 10 раз дешевле.
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