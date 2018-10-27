Космический привет: В Волгограде из памятника «выбили» послание потомкам от комсомольцев 1968 года

Общество 27.10.2018 13:15
2945 2
27.10.2018 13:15
Необычное действо развернулось сегодня во дворе школы №20 в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», здесь вскрыли «капсулу времени», заложенную поколением комсомольцев 60-х годов ровно 50 лет назад в памятнике Николаю Островскому. Для того, чтобы ее извлечь, пришлось потрудиться: до капсулы добирались с помощью молотка. Гости мероприятия не скрывали, что им страшно интересно узнать, что же находится в послании, какой видели нашу сегодняшнюю жизнь поколение 60-х годов.
Право вскрыть послание доверили бывшим школьникам, которые и закладывали капсулу, и ученику 11 класса. Галина Холопкова, бывшая комсомолка, признаётся: «Создавая этот памятник, а затем закладывая капсулу, мы хотели, чтобы наши дела того времени обязательно нашли продолжение в деятельности молодежи. Мы надеемся, что это послание затронет душу каждого молодого человека».
С неподдельным энтузиазмом за вскрытием капсулы из прошлого наблюдали все: от первоклассников до выпускников прошлого столетия. «Всем комсомольцам 21-го века. Слушайте нас. Это мы говорим — комсомольцы 1968 года», - с этих слов и начинается послание к поколению 2018 года.
Как следует из содержания послания, бывшие ученики школы были уверены, что в 2018 году останется Советский Союз и, конечно же, комсомольское движение. Поэтому и обращались к будущему поколению как к комсомольцам. Ребята, в частности, пожелали успехов потомкам в освоении космоса и в деле сохранения мира на земле.
Традицию шестидесятников продолжили и нынешние школьники. Ребята заложили новую капсулу - послание в 2051 год. Интересно, что школьники пожелали будущему поколению отмены ЕГЭ.
Реклама
Популярное по теме
14.10.2018 17:07
30739 29
07.10.2018 16:59
26947 4
Пещерный век по-волгоградски: Жильцов аварийного дома лишили газа и горячей воды27.10.2018 12:52
Штаб губернатора Волгоградской области в Москве назвали «блестящим»27.10.2018 09:37
В Волгоградской области исторический овраг 15 века очистили от нечистот27.10.2018 08:38
Брось сигарету: В Волгоградской области выпуск табачных изделий затмил своими темпами все остальные производства26.10.2018 17:30
"Тепла не будет": в Волгограде УК-«фантом» морозит жильцов26.10.2018 14:39
Дать хороший старт: Победа в конкурсе ЛУКОЙЛа помогает юным спортсменам из районов области стать чемпионами26.10.2018 12:49
В отделении Пенсионного фонда по Волгоградской области объяснили покупку нового здания в Волжском26.10.2018 11:57
В Волгоградской области создают «Кодекс обманутых дольщиков»26.10.2018 11:49
Ложная тревога: в Волгограде скопление полицейских напугало горожан26.10.2018 10:41
Прочь осеннюю хандру: в Волгоградский цирк привезли "кусочек Африки"26.10.2018 09:56
ЛУКОЙЛ и Волгоградская область подписали протокол к Соглашению о сотрудничестве25.10.2018 21:59
Да здравствует сюрприз: Волгоградских автолюбителей не собираются предупреждать о фотоловушках в кустах25.10.2018 17:30
В Волгоградской области пациента нарколога лишили водительских прав25.10.2018 16:31
После дождичка в четверг: автолюбителей испугала течь на склоне у «Волгоград-Арены»25.10.2018 15:43
Две больницы в Волгоградской области обязали расплатиться за смерть пациента25.10.2018 13:51
Реклама