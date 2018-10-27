Космический привет: В Волгограде из памятника «выбили» послание потомкам от комсомольцев 1968 года





Необычное действо развернулось сегодня во дворе школы №20 в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», здесь вскрыли «капсулу времени», заложенную поколением комсомольцев 60-х годов ровно 50 лет назад в памятнике Николаю Островскому. Для того, чтобы ее извлечь, пришлось потрудиться: до капсулы добирались с помощью молотка. Гости мероприятия не скрывали, что им страшно интересно узнать, что же находится в послании, какой видели нашу сегодняшнюю жизнь поколение 60-х годов.









Право вскрыть послание доверили бывшим школьникам, которые и закладывали капсулу, и ученику 11 класса. Галина Холопкова, бывшая комсомолка, признаётся: «Создавая этот памятник, а затем закладывая капсулу, мы хотели, чтобы наши дела того времени обязательно нашли продолжение в деятельности молодежи. Мы надеемся, что это послание затронет душу каждого молодого человека».









С неподдельным энтузиазмом за вскрытием капсулы из прошлого наблюдали все: от первоклассников до выпускников прошлого столетия. «Всем комсомольцам 21-го века. Слушайте нас. Это мы говорим — комсомольцы 1968 года», - с этих слов и начинается послание к поколению 2018 года.









Как следует из содержания послания, бывшие ученики школы были уверены, что в 2018 году останется Советский Союз и, конечно же, комсомольское движение. Поэтому и обращались к будущему поколению как к комсомольцам. Ребята, в частности, пожелали успехов потомкам в освоении космоса и в деле сохранения мира на земле.









Традицию шестидесятников продолжили и нынешние школьники. Ребята заложили новую капсулу - послание в 2051 год. Интересно, что школьники пожелали будущему поколению отмены ЕГЭ.



