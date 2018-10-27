Общество

Время, вперед: сегодня ночью Волгоградская область переводит стрелки часов

Общество 27.10.2018 17:51
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27.10.2018 17:51



В ночь с субботы на воскресенье -  в 2.00 28 октября Волгоградская область должна официально перейти на новое время, сообщает ИА «Высота 102». Стрелки часов нужно будет перевести на 1 час вперед.  Согласно ранее принятому федеральному закону, регион теперь будет отнесен к третьей часовой зоне (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4). Главная цель таких перемен -  увеличение суммарного за год эффективно используемого населением светлого времени суток. 
ИА «Высота 102» напоминает, что за изменение часового пояса проголосовало большинство жителей Волгоградской области, пришедших на  референдум 18 марта 2018 года. Затем,  после необходимых правовых процедур - внесения областной думой соответствующего законопроекта в Госдуму, принятия документа депутатами парламента страны, одобрения Советом Федерации и подписания президентом, закон о новом времени для Волгоградской области стал реальностью.
Теперь всем жителям региона - и тем, кто был против перевода стрелок, и тем, кто ратовал за изменения, придется привыкать к переменам. 

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