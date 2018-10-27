Штаб губернатора Волгоградской области в Москве назвали «блестящим»





На прошедшей на днях в Москве восьмой конференции «Ситуационные центры: фокус кросс-отраслевых интересов-2018» "штаб" губернатора Волгоградской области назвали «блестящим и современным» и отметили, что он должен быть ориентиром в развитии других регионов. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете информационных технологий Волгоградской области, в конференции приняли участие более 200 руководителей и специалистов из федеральных и региональных органов власти, представителей ситуационных центров различных уровней, а также других отраслей.

Целью мероприятия стал обмен опытом создания и развития ситуационных центров, а также обсуждение перспектив и продвижение применяемых методов и инструментов управления.

Делегация Волгоградской области выступила с презентацией создания и развития ситуационного центра губернатора как инструмента операционного и стратегического менеджмента в обеспечении эффективного государственного управления.

Так, целью ситуационного центра губернатора должно быть не только решение управленческих задач во время кризисных и чрезвычайных ситуаций, но и обеспечение информационной поддержки текущей деятельности высшего должностного лица в социально-экономической и общественно-политической сферах региона.

Такой комплексный подход позволяет взаимоувязывать различные показатели, решать нестандартные задачи и обеспечивать гибкость принятия управленческих решений. Также делегаты от Волгоградской области поделились успешным опытом работы ситуационного центра губернатора в период проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года и в органы местного самоуправления 9 сентября 2018 года, а также опытом эффективной работы регионального оперативного штаба в дни проведения матчей Чемпионата мира FIFA и результатами комплексного анализа аварийности дорог Волгоградской области.

Напомним, ситуационный центр был построен за несколько десятков миллионов рублей весной этого года.



