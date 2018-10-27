Штаб губернатора Волгоградской области в Москве назвали «блестящим»

Общество 27.10.2018 09:37
1775 0
27.10.2018 09:37
На прошедшей на днях в Москве восьмой конференции «Ситуационные центры: фокус кросс-отраслевых интересов-2018» "штаб" губернатора Волгоградской области назвали «блестящим и современным» и отметили, что он должен быть ориентиром в развитии других регионов. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете информационных технологий Волгоградской области, в конференции приняли участие более 200 руководителей и специалистов из федеральных и региональных органов власти, представителей ситуационных центров различных уровней, а также других отраслей.
Целью мероприятия стал обмен опытом создания и развития ситуационных центров, а также обсуждение перспектив и продвижение применяемых методов и инструментов управления.
Делегация Волгоградской области выступила с презентацией создания и развития ситуационного центра губернатора как инструмента операционного и стратегического менеджмента в обеспечении эффективного государственного управления.
Так, целью ситуационного центра губернатора должно быть не только решение управленческих задач во время кризисных и чрезвычайных ситуаций, но и обеспечение информационной поддержки текущей деятельности высшего должностного лица в социально-экономической и общественно-политической сферах региона.
Такой комплексный подход позволяет взаимоувязывать различные показатели, решать нестандартные задачи и обеспечивать гибкость принятия управленческих решений. Также делегаты от Волгоградской области поделились успешным опытом работы ситуационного центра губернатора в период проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года и в органы местного самоуправления 9 сентября 2018 года, а также опытом эффективной работы регионального оперативного штаба в дни проведения матчей Чемпионата мира FIFA и результатами комплексного анализа аварийности дорог Волгоградской области.
Напомним, ситуационный центр был построен за несколько десятков миллионов рублей весной этого года.
Реклама
Популярное по теме
14.10.2018 17:07
30739 29
07.10.2018 16:59
26947 4
Космический привет: В Волгограде из памятника «выбили» послание потомкам от комсомольцев 1968 года27.10.2018 13:15
Пещерный век по-волгоградски: Жильцов аварийного дома лишили газа и горячей воды27.10.2018 12:52
В Волгоградской области исторический овраг 15 века очистили от нечистот27.10.2018 08:38
Брось сигарету: В Волгоградской области выпуск табачных изделий затмил своими темпами все остальные производства26.10.2018 17:30
"Тепла не будет": в Волгограде УК-«фантом» морозит жильцов26.10.2018 14:39
Дать хороший старт: Победа в конкурсе ЛУКОЙЛа помогает юным спортсменам из районов области стать чемпионами26.10.2018 12:49
В отделении Пенсионного фонда по Волгоградской области объяснили покупку нового здания в Волжском26.10.2018 11:57
В Волгоградской области создают «Кодекс обманутых дольщиков»26.10.2018 11:49
Ложная тревога: в Волгограде скопление полицейских напугало горожан26.10.2018 10:41
Прочь осеннюю хандру: в Волгоградский цирк привезли "кусочек Африки"26.10.2018 09:56
ЛУКОЙЛ и Волгоградская область подписали протокол к Соглашению о сотрудничестве25.10.2018 21:59
Да здравствует сюрприз: Волгоградских автолюбителей не собираются предупреждать о фотоловушках в кустах25.10.2018 17:30
В Волгоградской области пациента нарколога лишили водительских прав25.10.2018 16:31
После дождичка в четверг: автолюбителей испугала течь на склоне у «Волгоград-Арены»25.10.2018 15:43
Две больницы в Волгоградской области обязали расплатиться за смерть пациента25.10.2018 13:51
Реклама