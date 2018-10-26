Суд приостановил работу полигона опасных отходов под Волгоградом





Городищенский районный суд приостановил на два месяца деятельность ООО «ЭкоЮг» по сбросу жидких отходов в шламонакопитель. Об этом на совещании по вопросам экологии в областной думе заявил руководитель управления Росприроднадзора по Волгоградской Сергей Васильев, сообщает ИА «Высота 102». Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано.

На полигон с особо опасными отходами неоднократно жаловались жители поселка Орловка, на территории которого расположен объект. Летом прошлого года после очередного слива отходов 60 человек, проживающих в Орловке, обратились в ЦРБ с жалобами на плохое самочувствие. Как пояснили позже в «ЭкоЮге», в тот день предприятие приняло новый вид отходов от компании «Газпром добыча Астрахань».

Собранные по итогам проверок материалы управление Росприроднадзора направило в районный следственный отдел СУ СКР по региону. Возбуждено уголовное дело. Параллельно надзорный орган направил запрос в Центральный аппарат ведомства по вопросу исключения шламонакопителя из госреества объектов размещения отходов.

Кроме того, Росприроднадзором установлено, что ООО «ЭкоЮг» не доплатило в бюджеты различного уровня порядка 36 млн рублей. В суд направлен иск о взыскании задолженности, которая с учетом пени возросла до 39 млн рублей.

Справка. ООО «ЭкоЮг» имеет лицензию на обращение с отходами I-IV классов опасности. На территории шламонакопителя размещаются 10 видов отходов, в том числе - нефтепродукты, буровой шлам, образовавшийся при добыче калийных солей.



