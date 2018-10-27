Экология 27.10.2018 17:11
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27.10.2018 17:11
Нерадивые управляющие компании и садоводческие товарищества виновны в разрастании свалки отходов под Волгоградом. Такое предположение сделал глава администрации Городищенского района Эдуард Кривов на совещании в облдуме по вопросам экологии, сообщает ИА «Высота 102». Незаконная мусорка в 500 метрах от Орловского сельского поселения существует уже 10 лет. Причем три захламленных участка являются землями сельхозназначения. Владельцами являются физические лица, арендатором – ИП Нечаев Е.Н .
По мнению Эдуарда Кривова, жители Городищенского района не могли наплодить такой большой объем отходов. По итогам проведенных выездов и рейдов администрация стала склоняться к мысли о том, что мусор на свалку привозят некрупные волгоградские управляющие компании, в ведении которых находятся по 1-2 дома. Такие фирмы, как считает Кривов, экономят на заключении договор о вывозе ТБО, избавляясь от мусора таким варварским способом.
Администрация Городищенского района выиграла суды, которые обязали собственников земельных участков рекультивировать свалки. По некоторым из объектов решение суда обжалуется в вышестоящей инстанции. По результатам проверок надзорных органов, установлен нанесенный почве ущерб в сумме 36 млн рублей. Полгода назад материалы были направлены в районную полицию. Возбуждены ли уголовные дела - власти района не знают. Комитет областной думы по аграрным вопросам запросил в ГУ МВД по региону эти сведения.
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