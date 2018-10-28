Все псы попадают в рай, или на кого "повесили всех собак" власти Волгограда

Общество 28.10.2018 19:26
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28.10.2018 19:26
Первый муниципальный грант на содержание безнадзорных животных в размере 300 тысяч рублей выиграл волгоградский приют "Дино" по итогам конкурса. Куда планируют волонтеры потратить эти деньги, что нужно знать о четвероногих питомцах с зелеными бирками и как им живется в "собачьем раю"? Подробности - в видеосюжете ИА "Высота 102".
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