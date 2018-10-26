"Тепла не будет": в Волгограде УК-«фантом» морозит жильцов





Сбылись печальные прогнозы жителей дома №1а по ул. Кропоткина в Тракторозаводском районе Волгограда – УК «Комплекс» сорвала отопительный сезон и обрекла горожан на холод в своих квартирах. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, УК-«фантом» так и не вышла на связь с жильцами, оставив их один на один с ледяными батареями.

«Чтобы не замерзнуть, включаем сплиты, тратим деньги на электричество. Дозвониться до «Комплекса» невозможно, они исчезли и бросили нас на произвол судьбы. В администрации говорят, мы вам тепло дали, пусть управляющая компания его до вас доводит. А где нам ее найти? Ее все ищут, но безрезультатно!», - негодуют люди.

Холодные батареи — не единственная беда. До верхних этажей высотного дома не доходит горячая вода. Сломан насос, который должен ее поставлять. Чинить его некому. А платежки за услугу каждый месяц исправно приходят на несколько тысяч.

УК "Комплекс" информагентство ИА "Высота 102" посвятило немало публикаций. Еще весной этого года журналисты провели свое расследование и выяснили, что компания фактически является "фантомом": прячется от жильцов и не выполняет свои обязанности по содержанию жилья. Горожане, которым "посчастливилось" выбрать эту управляющую компанию, потом сто раз об этом пожалели. Например, в доме №1 по ул. Скосырева подвал уже несколько месяцев залит канализацией, но в УК не собираются решать эту проблему.









Дозвониться до УК невозможно. Все договоры с компанией расторгнуты. Существует лишь закрытый офис в промзоне Ворошиловского района. Напомним, «Комплекс» сейчас проходит процедуру банкротства. При этом лицензии ее никто не лишал. Проблемы жильцов, которых «кинул» «Комплекс», недавно обсуждались в региональном отделении ОНФ. Однако представители власти лишь разводили руками, практически признавшись в собственном бессилии. Между тем, по некоторой информации, директор УК «Комплекс» Черный может скрываться за границей.



