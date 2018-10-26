"Тепла не будет": в Волгограде УК-«фантом» морозит жильцов

Общество 26.10.2018 14:39
8829 10
26.10.2018 14:39
Сбылись печальные прогнозы жителей дома №1а по ул. Кропоткина в Тракторозаводском районе Волгограда – УК «Комплекс» сорвала отопительный сезон и обрекла горожан на холод в своих квартирах. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, УК-«фантом» так и не вышла на связь с жильцами, оставив их один на один с ледяными батареями.
«Чтобы не замерзнуть, включаем сплиты, тратим деньги на электричество. Дозвониться до «Комплекса» невозможно, они исчезли и бросили нас на произвол судьбы. В администрации говорят, мы вам тепло дали, пусть управляющая компания его до вас доводит. А где нам ее найти? Ее все ищут, но безрезультатно!», - негодуют люди.
Холодные батареи — не единственная беда. До верхних этажей высотного дома не доходит горячая вода. Сломан насос, который должен ее поставлять. Чинить его некому. А платежки за услугу каждый месяц исправно приходят на несколько тысяч.
УК "Комплекс" информагентство ИА "Высота 102" посвятило немало публикаций. Еще весной этого года журналисты провели свое расследование и выяснили, что компания фактически является "фантомом": прячется от жильцов и не выполняет свои обязанности по содержанию жилья. Горожане, которым "посчастливилось" выбрать эту управляющую компанию, потом сто раз об этом пожалели. Например, в доме №1 по ул. Скосырева подвал уже несколько месяцев залит канализацией, но в УК не собираются решать эту проблему.
Дозвониться до УК невозможно. Все договоры с компанией расторгнуты. Существует лишь закрытый офис в промзоне Ворошиловского района. Напомним, «Комплекс» сейчас проходит процедуру банкротства. При этом лицензии ее никто не лишал. Проблемы жильцов, которых «кинул» «Комплекс», недавно обсуждались в региональном отделении ОНФ. Однако представители власти лишь разводили руками, практически признавшись в собственном бессилии. Между тем, по некоторой информации, директор УК «Комплекс» Черный может скрываться за границей.
Реклама
Популярное по теме
14.10.2018 17:07
30676 29
07.10.2018 16:59
26930 4
Брось сигарету: В Волгоградской области выпуск табачных изделий затмил своими темпами все остальные производства26.10.2018 17:30
Дать хороший старт: Победа в конкурсе ЛУКОЙЛа помогает юным спортсменам из районов области стать чемпионами26.10.2018 12:49
В отделении Пенсионного фонда по Волгоградской области объяснили покупку нового здания в Волжском26.10.2018 11:57
В Волгоградской области создают «Кодекс обманутых дольщиков»26.10.2018 11:49
Ложная тревога: в Волгограде скопление полицейских напугало горожан26.10.2018 10:41
Прочь осеннюю хандру: в Волгоградский цирк привезли "кусочек Африки"26.10.2018 09:56
ЛУКОЙЛ и Волгоградская область подписали протокол к Соглашению о сотрудничестве25.10.2018 21:59
Да здравствует сюрприз: Волгоградских автолюбителей не собираются предупреждать о фотоловушках в кустах25.10.2018 17:30
В Волгоградской области пациента нарколога лишили водительских прав25.10.2018 16:31
После дождичка в четверг: автолюбителей испугала течь на склоне у «Волгоград-Арены»25.10.2018 15:43
Две больницы в Волгоградской области обязали расплатиться за смерть пациента25.10.2018 13:51
Волгоградским силовикам кое-что мешает «прихлопнуть» нелегальных овощеводов25.10.2018 13:21
Боевая молодость моя: В волгоградском музее-панораме «Сталинградская битва» открылась выставка к 100-летию комсомола25.10.2018 12:34
Волгоградская область и новое время: Врачи выступили с рекомендациями25.10.2018 11:18
Пенсионный фонд покупает новое здание в Волгоградской области25.10.2018 10:00
Реклама