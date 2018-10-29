Общество

Саратовские уфологи нашли в Волгоградской области место посадки НЛО

Общество 27.10.2018 15:39
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27.10.2018 15:39

Предполагаемое место посадки НЛО обнаружили участники группы "Саратов-Космопоиск" во время экспедиции на границу с Волгоградской областью. Уфологи ездили в аномальную зону - Медведицкую гряду - и обнаружили посреди обычной поляны, заросшей травой, странную "проплешину" - участок почвы, на котором абсолютно ничего не растет. Объяснить этот феномен очень трудно, сообщает саратовский портал  "Общественное мнение".
 
 Уфологи считают, что там неоднократно приземлялись неопознанные летающие объекты, которых притягивает одна и та же территория. Но и помимо НЛО там хватает странностей - по ночам среди деревьев даже самые отъявленные скептики видят светящиеся шары и ленты, есть поляна, усеянная мертвыми животными и птицами, у людей, далеких от уфологии, возникают приступы паники, в определенных местах глохнут моторы.
 

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