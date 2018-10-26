«Деньги на капот!»: в Волгограде 16-летний подросток ограбил таксиста

Шестнадцатилетний учащийся 1-го курса одного из волгоградских училищ задержан по подозрению в совершении разбойного нападения. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 19 октября в полицию с заявлением обратился водитель фирмы такси, который сообщил о совершенном в отношении него преступлении. Когда потерпевший подъехал по вызову на ул. Рихарда Зорге и вышел из автомобиля, к нему подошел неизвестный молодой человек, и угрожая ножом, потребовал отдать все ценности. Злоумышленник забрал из автомашины деньги в сумме 1500 рублей и сотовый телефон, и скрылся с места преступления.

Подозреваемый был задержан 25 октября. Им оказался 16-летний подросток. Полицейские предполагают, что это не единственный эпизод его преступной деятельности и устанавливают его причастность к совершению других аналогичных преступлений. Материалы, собранные в отношении подростка, переданы в следственные органы.