Общество

Дать хороший старт: Победа в конкурсе ЛУКОЙЛа помогает юным спортсменам из районов области стать чемпионами

Общество 26.10.2018 12:49
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26.10.2018 12:49


Торжественное награждение победителей XIY конкурса социальных и культурных проектов ЛУКОЙЛА, организованное накануне в ДК «Царицын», собрало полный зал. Представители общественных и муниципальных организаций районов области в приподнятом настроении – на средства гранта стало возможным реализовать многие интересные идеи.
«Как там наша «звездочка»? Корреспондент ИА «Высота 102» стал свидетелем диалога сотрудника «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» и одного из лауреатов конкурса. Познакомились, разговорились.
 
Заслуженный тренер РФ Олег Горемыкин из Камышина. Он – президент областной спортивно-патриотической общественной организации «Единство», занимается с детьми и подростками дзюдо.
«В ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго очень хорошо знают о нашей работе и о ребятах, которые занимаются в секции, - улыбается Олег Анатольевич. - В конкурсе проектов мы побеждаем второй раз. Средства, которые нам выделяет компания, нужны для приобретения необходимого инвентаря, экипировки и организации поездок на соревнования».
По словам тренера, без подобной помощи не каждая семья сможет позволить себе приобрести профессиональную форму или отправить ребенка на сборы.
  
«Юным спортсменам нужна мотивация. Ребенок достигает хороших результатов, что дальше? А дальше – надо соревноваться, выезжать на турниры, готовится к Первенству России. В этом сезоне нам удалось выехать на сборы и соревнования в Туапсе, Новороссийск, Майкоп, Воронеж. В командном первенстве России заняли 7-ое место. Есть еще к чему стремиться. Именно об одной из наших перспективных спортсменок – Алине Соловьевой, мы и говорим сейчас». 
Как считает Олег Горемыкин, и дети, и родители должны чувствовать перспективы: «Раньше в небольших городах как было? Ребенку советовали просто хорошо учиться, чтобы «вырваться» из провинции. Сейчас в отъезде нет необходимости – здесь можно реализоваться, стать профессионалом. Не без помощи таких  социально ответственных компаний, как ЛУКОЙЛ. Спасибо им за это».
Как пояснил Михаил Зимин - генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» - бессменного соорганизатора конкурса, все проекты внимательно рассматриваются комиссией конкурса, куда входят представители компании, администрации области, известные общественные деятели региона: «У каждого по-настоящему интересного проекта, который социально значим, есть шанс победить. За этим проектом должно быть живое, очень необходимое конкретным людям дело. Мы не просто выделяем средства, но и видим, насколько эффективно и с пользой для детей они расходуются. Спортивный проект камышан очень интересный, поэтому нет ничего удивительного, что эта организация выигрывает грант не первый раз».  
Напомним конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Волгоградской области проводится с 2004 года. В нынешнем году к традиционным номинациям «Экология», «Духовность и культура»,  «Спорт» добавилась ещё одна ─ «Молодёжная инициатива». С помощью грантов компании в области продолжится строительство спортивных площадок, ремонт школ и больниц, обустройство общественных мест, возведение памятников. Будет сделано множество других по-настоящему добрых и нужных дел.

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