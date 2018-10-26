Телеком

Сельские медики Волгоградской области получили высокоскоростной интернет «Ростелекома»

Телеком 26.10.2018 12:16
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26.10.2018 12:16


«Ростелеком» подключил к интернету 147 медицинских организаций Волгограда и Волгоградской области. Для этого специалисты компании проложили более 1500 км волоконно-оптического кабеля, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.
По словам председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолия Себелева, высокоскоростной доступ в интернет позволит в удаленных районах Волгоградской области создать условия для более эффективной работы врачей, а для населения – повысить доступность медицинской помощи, в том числе за счет запуска дистанционных медицинских услуг.
Задача подключить до конца 2018 года к высокоскоростному интернету все лечебно-профилактические учреждения с целью дальнейшего развития телемедицины поставлена перед Минкомсвязи в послании президента в 2016г.
Проект реализуется единственным исполнителем — «Ростелекомом». Его основная цель — подключить к единой государственной информационной системе здравоохранения все удаленные структурные подразделения больниц и поликлиник в стране.
Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком»: «Мы горды тем, что выполняем важное и нужное дело. Обеспечивая медицинские учреждения современным скоростным интернетом, «Ростелеком» вносит свой вклад в развитие здравоохранения в сельской местности, чтобы каждый человек, обращаясь в больницу или поликлинику по месту жительства, сможет получить полный спектр современных медицинских услуг и консультаций, не проезжая для этого сотни километров».
В настоящее время компания активно реализует проект во всех регионах страны. 
Фото с сайта https://telemedicina.ru/

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