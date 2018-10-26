



В отделении Пенсионного фонда по Волгоградской области в ответ на запрос ИА «Высота 102» прокомментировали покупку нового здания ПФР в Волжском. Как сообщает информагентство со ссылкой на ответ, необходимость приобретения нового здания была вызвана обращениями жителей города и общественников. «Нежилое помещение на 1 этаже здания в городе Волжском приобретается с целью организации клиентской службы для приема граждан.

При образовании УПФР в г. Волжском в 1991 году учреждение работало только с представителями предприятий и организаций. Прием граждан был организован значительно позже после передачи функций назначения и выплаты пенсий Пенсионному фонду РФ. В здании, расположенном по адресу ул. Молодежной, 12, Волжскому управлению Пенсионного фонда принадлежат на праве оперативного управления помещения со второго этажа.

Прием граждан был организован на 2 этаже здания. Ежегодно в клиентскую службу Волжского Управления Пенсионного фонда обращается более 80 тысяч жителей города: это пожилые граждане, инвалиды, мамы с детьми. И все они вынуждены подниматься в клиентскую службу на второй этаж по крутой лестнице, поскольку здание лифтами не оборудовано. Для посетителей преклонного возраста и мам с малышами это крайне сложно, а для граждан с ограничениями в движении поход в управление порой просто невозможен. От общественных организаций и жителей города поступает огромное количество обращений о решении вопроса по обеспечению приема граждан именно на 1 этаже».

Еще в июле этого года были проведены общественные слушания о необходимости приобретения нежилого помещения на 1 этаже здания для организации приема граждан. Для обсуждения этого вопроса пришли жители города и представители общественных организаций: городского Совета ветеранов, Волжской городской организации ВОО ООО «Всероссийское общество инвалидов», «Клуба первостроителей», Общественной палаты г. Волжского.

Все присутствующие на общественных слушаниях высказались о важности решения вопроса и о готовности выйти с ходатайством о необходимости приобретения помещения на 1 этаже для размещения клиентской службы, рассказали в отделении Пенсионного фонда по Волгоградской области.

Так волжанка Глухова Людмила Павловна сообщила, что и она и ее знакомые - пенсионеры не раз обращались в УПФР и на себе в силу возраста и состояния здоровья испытали проблему подъема на второй этаж здания. Титов Эдуард Владимирович председатель Волжской городской организации ВОО ООО «Всероссийское общество инвалидов» подчеркнул, что организация приема посетителей на первом этаже – это просто необходимость, особенно если речь идет о людях с ограниченными возможностями.

Решение одобрить приобретение нежилого помещения на 1 этаже было единогласным, сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда по Волгоградской области.

Напомним, ранее стало известно об итогах аукциона по приобретению здания ПФР в Волжском. Победителем признано ООО «Планета-ПАК», которое должно почти за 17 миллионов рублей предоставить новое помещение на первом этаже, в удаленности от нынешнего адреса расположения здания ПФР не более 1 километра, где расположится клиентская служба, несколько рабочих кабинетов и т.д.



