В Волгоградской области создают «Кодекс обманутых дольщиков»





Все способы защиты обманутых дольщиков и поддержки инвесторов, которые берутся за достройку проблемных домов, объединят в один закон. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий проект в Волгоградскую областную думу внес губернатор Андрей Бочаров. Официально документ будет именоваться так: «О мерах по защите прав пострадавших участников строительства многоквартирных домов на территории Волгоградской области».

По мнению разработчиков законопроекта, сведение в одном «кодексе» всех имеющихся вариантов оказания помощи оставшимся без жилья гражданам поможет «повысить уровень их защищенности», а также доступности информации для потенциальных инвесторов.

В закон предлагается включить такие меры, как бесплатная юридическая помощь, компенсация части расходов по уплате процентов по ипотеке, субсидии новым застройщикам за достройку объектов, приобретение областным фондом жилья и ипотеки квартир в проблемных домах. Инспекции Госстройнадзора по региону, согласно законопроекту, предлагается публиковать и обновлять на своем сайте перечень жилых долгостроев.

Официально проблемными в Волгоградской области признаны 43 многоквартирных дома, которые находятся в разной степени готовности. Число обманутых дольщиков - 3750 человек. До конца года, по оценке власти региона, новоселье сможет справить тысяча граждан, в 2019-ом – еще столько же. Только в текущем году были возобновлены работы в ЖК «Парк Европейский», «Алфавит», «Чайка 2», «АхтубаСитиПарк», «Эдем». Введены в эксплуатацию два дома из трех в жилищном комплексе «Доминант», дом на улице Мачтозаводская, первая секции ЖК «Дом на Бульваре». В завершающей стадии находятся восемь объектов.



