В Волгоградской области создают «Кодекс обманутых дольщиков»

Общество 26.10.2018 11:49
1361 2
26.10.2018 11:49
Все способы защиты обманутых дольщиков и поддержки инвесторов, которые берутся за достройку проблемных домов, объединят в один закон. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий проект в Волгоградскую областную думу внес губернатор Андрей Бочаров. Официально документ будет именоваться так: «О мерах по защите прав пострадавших участников строительства многоквартирных домов на территории Волгоградской области».
По мнению разработчиков законопроекта, сведение в одном «кодексе» всех имеющихся вариантов оказания помощи оставшимся без жилья гражданам поможет «повысить уровень их защищенности», а также доступности информации для потенциальных инвесторов.
В закон предлагается включить такие меры, как бесплатная юридическая помощь, компенсация части расходов по уплате процентов по ипотеке, субсидии новым застройщикам за достройку объектов, приобретение областным фондом жилья и ипотеки квартир в проблемных домах. Инспекции Госстройнадзора по региону, согласно законопроекту, предлагается публиковать и обновлять на своем сайте перечень жилых долгостроев.
Официально проблемными в Волгоградской области признаны 43 многоквартирных дома, которые находятся в разной степени готовности. Число обманутых дольщиков - 3750 человек. До конца года, по оценке власти региона, новоселье сможет справить тысяча граждан, в 2019-ом – еще столько же. Только в текущем году были возобновлены работы в ЖК «Парк Европейский», «Алфавит», «Чайка 2», «АхтубаСитиПарк», «Эдем». Введены в эксплуатацию два дома из трех в жилищном комплексе «Доминант», дом на улице Мачтозаводская, первая секции ЖК «Дом на Бульваре». В завершающей стадии находятся восемь объектов.
Реклама
Популярное по теме
14.10.2018 17:07
30604 29
07.10.2018 16:59
26898 4
"Тепла не будет": в Волгограде УК-«фантом» морозит жильцов26.10.2018 14:39
Дать хороший старт: Победа в конкурсе ЛУКОЙЛа помогает юным спортсменам из районов области стать чемпионами26.10.2018 12:49
В отделении Пенсионного фонда по Волгоградской области объяснили покупку нового здания в Волжском26.10.2018 11:57
Ложная тревога: в Волгограде скопление полицейских напугало горожан26.10.2018 10:41
Прочь осеннюю хандру: в Волгоградский цирк привезли "кусочек Африки"26.10.2018 09:56
ЛУКОЙЛ и Волгоградская область подписали протокол к Соглашению о сотрудничестве25.10.2018 21:59
Да здравствует сюрприз: Волгоградских автолюбителей не собираются предупреждать о фотоловушках в кустах25.10.2018 17:30
В Волгограде умер конструктор ФНПЦ «Титан- Баррикады», так и не дождавшись пандуса в подъезде25.10.2018 16:36
В Волгоградской области пациента нарколога лишили водительских прав25.10.2018 16:31
После дождичка в четверг: автолюбителей испугала течь на склоне у «Волгоград-Арены»25.10.2018 15:43
Две больницы в Волгоградской области обязали расплатиться за смерть пациента25.10.2018 13:51
Волгоградским силовикам кое-что мешает «прихлопнуть» нелегальных овощеводов25.10.2018 13:21
Боевая молодость моя: В волгоградском музее-панораме «Сталинградская битва» открылась выставка к 100-летию комсомола25.10.2018 12:34
«Скоро пойдем по мусоркам побираться!»: рабочие завода в моногороде Волгоградской области не видят зарплату с лета25.10.2018 11:46
Волгоградская область и новое время: Врачи выступили с рекомендациями25.10.2018 11:18
Реклама