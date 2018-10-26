Ложная тревога: в Волгограде скопление полицейских напугало горожан

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Общество 26.10.2018 10:41
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26.10.2018 10:41
«Почему в городе столько много полицейских машин и омоновцев?» - с таким вопросом обращаются в редакцию ИА «Высота 102» волгоградцы с самого утра. «Спецавтомобили с мигалками, везде вооруженные полицейские, что происходит?» - спрашивают горожане. В ГУ МВД Волгоградской области пояснили, что повода для беспокойства нет. «Сотрудники ведомств отрабатывают отдельные учебные задания, все проходит в штатном режиме», - рассказали здесь.
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