Экономика

Автомобиль для бизнеса: Volkswagen Caddy выбирают за многофункциональность

Экономика 26.10.2018 09:55 Реклама
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26.10.2018 09:55

Небольшие компании часто ограничены в средствах и, чтобы решить большой перечень задач, выбирают универсальные, надежные и экономичные автомобили.  В этом случае на помощь приходит Volkswagen Caddy. О возможностях  коммерческого применения авто рассказали ИА «Высота 102» в компании «Волга-Раст» — официальном дилере Volkswagen в Волгограде. 



Грузоперевозки

Конструкторы Volkswagen позаботились о рациональном размещении груза в салоне автомобиля и удобной погрузке/разгрузке.
• Просторный салон и большая грузоподъемность. Багажное отделение вмещает до 3,2 кубов полезного груза, а конструкция шасси позволяет перевозить до ¾ тонны за одну поездку. 
• Выдвижной пол багажника. Тяжести с помощью такелажных петель удобно фиксируются, и время на погрузку и выгрузку сокращается. 
• Система крепления груза. Складные такелажные петли в количестве до 6 шт. фиксируют груз, стальная разделительная решетка защищает водителя и пассажиров при перевозке тяжелых объемных вещей, сетчатый разделитель  помогает загрузить до потолка багажник легкими коробками.
• Различные варианты для задних дверей. В зависимости от потребности багажная дверь может быть подъемной — ее легко открыть одной рукой. В приподнятом состоянии она защищает от осадков при ведении погрузочно-разгрузочных работ. Ассиметричные двери в пропорции 2:3 раскрываются на 180 градусов, что даёт Volkswagen Caddy вплотную подъехать к транспортному терминалу.
• Подсветка зоны погрузки. Светодиодные лампы на багажной двери помогают загрузить машину в темное время суток или в полумраке склада.

 

Модификация: Caddy 4x4

Для предпринимателей, которые вынуждены часто ездить по просёлочным дорогам или по заснеженным улицам пригорода, подойдет версия Caddy с полным приводом 4Motion1. Доступны машины с двухлитровым дизелем и механической коробкой (для мотора мощностью 110 л.с.) или автоматом (для двигателя мощностью в 140 л.с.). Полноприводная версия Caddy получила  увеличенный клиренс, который составляет теперь 156 мм.

Перевозка пассажиров 

В салоне Volkswagen Caddy количество посадочных мест варьируется от 2 до 7. При двух местах спереди объем багажного отделения увеличивается до 3,2 кубов. При максимальном количестве сидений внутри  комфортно размещаются 7 взрослых пассажиров.

Volkswagen Caddy – универсальное авто для повседневных нужд
 


Пассажирская модификация Volkswagen Caddy ломает стереотип, согласно которому коммерческий автомобиль не может соперничать с легковыми моделями по внешней привлекательности, управляемости и комфорту.
Уже в стандартной комплектации в автомобиле установлен кондиционер, электропакет, надёжная система стабилизации, всё, что нужно для безопасности водителя и пассажиров.  



Штатное оборудование Caddy соответствует уровню более дорогих конкурентов в классе. Конструкторы оснастили модель датчиками дождя и света, противотуманными фарами с функцией подсветки поворотов, адаптивной оптикой, задним парктроником, климат- и круиз-контролем, электрическим обогревом лобового стекла, наружными зеркалами с подогревом.
На верхний кант заднего бампера водружена защитная накладка, благодаря чему при погрузке велосипедов, снегокатов и детских колясок на нём не останется царапин. Сиденья в салоне имеют износостойкую обивку и расширенные возможности регулировки. 

Мнения владельцев о своём Volkswagen Caddy

Владельцы Volkswagen Caddy охотно делятся в Интернете своим опытом эксплуатации автомобиля. В основном модель вызывает положительные эмоции, что подтверждается высокими оценками на популярных автопорталах:
• сервис Авто@Mail.ru2 оценил автомобиль в 3,8 балла из 5 возможных;
• крупный автопортал Drom.ru3 на основе 420 мнений владельцев выставил среднюю оценку модели в 8,2 балла.
Так Максим в своем отзыве на сайте Drom.ru отмечает:
«Выбрал себе Caddy с бензиновым мотором объемом 1,6 литра на механике в комплектации Conceptline4. Машина приобреталась для рабочих целей, , поэтому требовалась небольшая, экономичная, практичная модель с большим багажником.
За время эксплуатации автомобиль очень понравился, по трассе и в городе передвижение неудобств не доставлял, на ходу почти как легковой автомобиль. Расход нормальный, заливается 95 бензин.
Проблем с машиной никаких не было, съездил на одно ТО, авто обслужили, поломок не нашли. Зимой заводилась без проблем, но в сильные морозы прогревалась подольше, чем обычно. Нравится ее универсальность, езжу и по рабочим делам, когда надо, можно загрузить семью и  поехать».

Записаться на тест-драйв можно у официального дилера Volkswagen Волга-Раст по телефону (8442) 78-11-11.

14Моушн
2Авто энд майл.ру
3Дром.ру
4Концептлайн

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