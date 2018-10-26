Экономика

Такой важный магазин «у дома»: новые районы Волгограда прирастают инфраструктурой вместе со знаковым открытием «Пятёрочки»

Экономика 26.10.2018 09:09
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26.10.2018 09:09


Для покупателей жилья в новостройках Волгограда обещания комфортного проживания становятся реальностью. Так, в новом жилом комплексе «Долина» совсем недавно открылась школа, строится детский сад. А в минувшую пятницу открылся   новый универсам «Пятёрочка», где можно купить все необходимые продукты и хозяйственные мелочи.
Новый магазин начал работу 19 октября вместе с еще 10 универсамами сети, распахнувшими свои двери  в различных регионах России. Так «Пятёрочка» решила отметить важное событие – открытие в Ленобласти 13 000 магазина. На открытии в Волгограде собрались жители «Долины» и почетные гости.
«Мы шесть лет ждали  здесь хорошего магазина.  Теперь не надо везти сумки с продуктами на общественном транспорте, и важно, что есть возможность выбора. Здесь нормальные цены и всё, что нужно в домашнем хозяйстве», — поделилась с корреспондентом ИА «Высота 102» жительница нового микрорайона Яна Н. 

В честь открытия торговая сеть устроила настоящий праздник с выступлениями артистов, шоу и угощениями.
В новом магазине «Пятёрочка» большой торговый зал площадью почти 450 квадратных метров. Широкие проходы, удобное размещение товара, понятная навигация. Зона с фруктами и овощами традиционно расположена при входе. Есть и необычные «фишки». К примеру, для покупателей, обладающих плохим зрением, предусмотрены специальные лупы. 
В универсаме работают 4 кассы. Персонал состоит из 17 сотрудников, многие из которых — жители «Долины». Таким образом, им посчастливилось получить не только магазин, но и работу «у дома».

Удобнее стало пенсионерам и молодым мамам. Для Светланы С. очень важно, чтобы молочные продукты для маленького ребенка были натуральными и высокого качества. В новом магазине есть отдельный стенд с детской продукцией. В семье Светланы отдают предпочтение в основном местным продуктам, а они в «Пятёрочке» всегда в изобилии. 
Как утверждают в сети, сегодня до 30% ассортимента — от местных  производителей.  Но, к примеру, в категории хлеба этот показатель почти 100%. На полках представлена продукция «Хлебокомбината-Волжский», «Хлебозавода № 5», «ТД Хлеб».

«Вся местная продукция отмечена ярлыками «Выбираю волгоградское». Вот  — молоко «Молсыркомбината-Волжский», здесь — мясо птицы «Краснодонское», в продаже есть  также местные колбасные изделия и копчености», — пояснила операционный директор Южного дивизиона торговой сети «Пятёрочка» Диана Туренко. 
Уже в день открытия многие товары можно было приобрести со значительной скидкой. О своих надеждах на продолжение этой политики руководства сети магазинов высказала пенсионерка Светлана Николаевна: «Хорошо, когда делают скидки для пенсионеров. Это значительно экономит деньги. В новой «Пятёрочке» по понедельникам  даже двойную скидку дают».

По словам директор кластера «Волгоград-Запад» торговой сети «Пятёрочка» Светланы Герасименко, скидки – не временное явление: «Кроме пенсионной, у нас постоянно действует программа лояльности для семей с детьми - по средам для них  предусмотрена скидка на товары 10%».
Молодежь довольна режимом работы магазина. «Порой приходится поздно возвращаться, а запасы мы с подругой не делаем. Теперь знаем, что до 10 вечера можно будет рядом с домом купить, например, хлеб и яйца на завтрак», — говорит Сергей Н. Действительно, режим удобный — с 8 утра до 10 вечера. 

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