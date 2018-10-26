



Сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Волгограду, совместно с коллегами из УЭБ и ПК регионального Главка МВД, при содействии нарядов ДПС задержали находившегося в розыске подозреваемого. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 34-летний волгоградец с января находился в федеральном розыске как предполагаемый организатор незаконной деятельности по изготовлению фальсифицированной алкогольной продукции. Деятельность подпольного цеха по производству, хранению и реализации алкогольной продукции в конце декабря 2017 года пресекли полицейские в Дзержинском районе. Из незаконного оборота было изъято почти 10 тысяч бутылок готового к сбыту суррогата, около 40 тонн этилового спирта, из которого он изготавливался, а также поддельные акцизные марки, черновая документация и денежные средства в сумме 340 тысяч рублей.

Полицейские задержали лиц, причастных к незаконной деятельности, в том числе организатора подпольного производства - 34-летнего местного жителя, но по решению суда он был отпущен под подписку о невыезде. Впоследствии прокуратура внесла апелляционное представление об отмене решения суда, и 15 января 2018 года областным судом подозреваемый был заочно арестован. Однако к этому моменту он уже скрылся от органов предварительного следствия.

Накануне днем скрывавшийся от следствия был задержан при очередной попытке ввоза на территорию региона более 4 тонн этилового спирта. По данным полицейским, эта продукция предназначалась для производства контрафактного алкоголя. С момента объявления в розыск мужчина использовал паспорт своего знакомого, имевшего отдаленное сходство во внешности.

В настоящее время разыскиваемый доставлен в г. Волгоград и помещен в

изолятор временного содержания.



